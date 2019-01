Municipiul Roman ar putea ramane, joi, fara apa potabila in urma unor lucrari pe care reprezentantii companiei Apaserv le vor efectua, potrivit unui comunicat de presa remis, miercuri, AGERPRES, de conducerea institutiei. "ApaServ anunta beneficiarii sai ca, din cauza executarii unor lucrari la reteaua de distributie a apei potabile in tot municipiul Roman, va furniza apa cu presiune redusa, putandu-se ajunge la oprire totala, joi, 10 ianuarie 2019, intre orele 08.30 - 15.00", se arata in comunicatul de presa. Reprezentantii Apaserv isi cer scuze utilizatorilor afectati si dau asigurari ca fac…