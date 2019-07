Neamţ: Inconştienţi! În comă la volan ■ un individ din Icusesti s-a urcat la volan mort de beat desi nu avea permis si a provocat un accident ■ a fost retinut si ulterior plasat sub control judiciar ■ si alti conducatori auto au fost prinsi aghezmuiti ■ doi dintre ei aveau peste 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat ■ Un […] Articolul Neamt: Inconstienti! In coma la volan apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii nemteni au depistat, zilele acestea, doi tineri care au condus autovehicule desi fie nu aveau permis, fie aveau permisul retinut. In plus, oamenii legii au condus la Penitenciarul Bacau un barbat condamnat la inchisoare exact pentru aceeasi fapta de “vitejie”: a condus desi nu avea acest…

- ■ miercuri ar fi trebuit sa fie verificate sirenele, dar exercitiul a fost aminat ■ avind in vedere ploile abundente, s-a decis ca in aceasta perioada sirenele vor fi folosite numai in situatii reale ■ Exercitiul de alarmare ce ar fi trebuit sa aiba loc miercuri, 5 iunie, a fost sabotat de precipitatiile…

- Doi nemteni care s-au urcat la volan desi unul consumase alcool, iar celalalt nici macar nu avea permis de conducere au cazut recent in plasa politistilor rutieri si s-au ales cu dosare penale. Cel care conducea cu aburii alcoolului in cap a fost prins la Girov. “La data de 28 mai, politistii Serviciului…

- ■ in ciuda problemelor de sanatate care se agraveaza, profesorul Eusebiu Popa continua sa pregateasca fetele de la Rugby Club Venus Rifil Piatra Neamt ■ intr-un turneu de la Bucuresti, tehnicianul le-a dat indicatii Matzelor Negre dintr-un carut cu rotile ■ recent, antrenorul a suferit cea de-a 32 operatie…

- Politistii din Tirgu Neamt au fost anuntati prin apel la numarul unic de urgenta 112 inregistrat in dispecerat la data de 4 mai, ca pe o strada din oras un autoturism circula sinuos. La fata locului oamenii legii au dat de sofer, un individ de 32 de ani, din localitate, care era baut. Rezultatul la…

- Un tinar din Piatra Neamt a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost depistat de politisti in timp ce conducea un autoturism cu o alcoolemie peste limita legala. S-a intimplat miercuri 1 mai, in jurul orei 23:30, cind politistii rutieri l-au depistat in trafic pe o strada din Piatra Soimului. A…

- Accidentul rutier, produs in noaptea de 30 aprilie, spre 1 mai, la Dumbrava Rosie, a fost cauzat de faptul ca soferul, un barbat de 45 de ani, din Piatra Neamt, a adormit la volan. “Din primele cercetari efectuate de polițiștii rutieri care s au deplasat la fata locului a rezultat faptul ca un barbat…

- Accidentul rutier, produs in noaptea de 30 aprilie, spre 1 mai, la Dumbrava Rosie, a fost cauzat de faptul ca soferul, un barbat de 45 de ani, din Piatra Neamt, a adormit la volan. “Din primele cercetari efectuate de polițiștii rutieri care s au deplasat la fata locului a rezultat faptul ca un barbat…