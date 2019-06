Neamţ: Gospodării inundate şi drumuri blocate de viiturile produse în judeţ Bilantul ISU Neamt arata ca au fost inundate 16 curti, 6 beciuri, o casa si 5 subsoluri din Piatra-Neamt si Roznov. In municipiul Piatra-Neamt a fost colmatat un podet, iar strada din zona strandului municipal a fost afectata de aluviuni pe o portiune de circa 500 metri. In total, au fost inundate 30 de strazi din municipiul Piatra-Neamt. Circulatia rutiera pe drumul national DN 15D a fost blocata de un arbore cazut pe carosabil, din cauza vantului. Copacul a cazut peste un TIR aflat in mers, dar soferul nu a fost ranit. Traficul a fost blocat temporar si pe drumul national DN 17B din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din judetul Neamt intervin, marti seara, pentru scoaterea apei din zeci de curti, subsoluri si locuinte din municipiul Piatra Neamt si din orasul Roznov, zonele fiind inundate in urma unei ploi torentiale, informeaza News.ro.Citește și: VIDEO Inundațiile fac ravagii și la Iași: apa…

- Circulatia se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe DE70, pe raza localitatii Draganesti-Vlasca, din cauza apei care a inundat carosabilul, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman, anunța AGERPRES.Potrivit sursei citate, din cauza precipitatiilor abundente din…

- Drumul european 70 este acoperit de apa in dreptul localitații Draganești Vlașca, din județul Teleorman, și din aceasta cauza se circula cu dificultate. In urma precipitațiilor abundente, apa a ajuns și in cateva zeci de gospodarii din județ, dar și pe un drum județean, realateaza Mediafax.Citește…

- Traficul pe sensul Ploiesti-Bucuresti al Autostrazii A3 este restrictionat, joi, in zona localitatii Voluntari, pe prima banda, intrucat se fac lucrari la carosabil. Circulatia se desfasoara pe banda a doua si a treia.

- Traficul rutier este ingreunat, miercuri, in jurul amiezii, pe DN1, la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș, zona Paraul Iovului, potrivit IPJ Alba. Un camion s-a defectat pe carosabil. In zona sunt polițiști care dirijeaza circulația alternativ. foto: Facebook / Info Trafic Jud Alba Citește TRAFIC ingreunat…

- Ploile torențiale cazute incepand de ieri au facut mai multe pagube in județ. Circa 50 de gopodarii au fost inundate in comuna Negri, satul Magla, dupa ce un parau a ieșit din matca. De asemenea, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vremea rea a facut ravagii in județul Vaslui. Aseara, pe Drumul Național 2F, circulația rutiera a fost intrerupta pe raza localitații Straminoasa (județul Bacau), la limita cu județul Vaslui. Situația a fost impusa de precipitațiile abundente care au cazut și care au dus la umplerea secțiunii podului…

- In Vaslui, zeci de locuinte si curti au fost inundate, iar pe doua drumuri circulatia este ingreunata. In judetul Vaslui, raul Bart a inundat, in localitatea Bacesti, 15 locuinte si 26 de curti, dar si DN 15 D si DJ 195 A, unde circulatia este ingreunata, potrivit reprezentantilor Prefecturii Vaslui.