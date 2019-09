Neamț: Gheorghe Ștefan, achitat într-un dosar de trafic de influență Fostul primar al orașului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, a fost achitat într-un dosar în care a fost acuzat de trafic de influența. Decizia a fost luata, miercuri, de magistrații Tribunalului Neamț și nu este definitiva, putând fi atacata în 10 zile, potrivit Mediafax.

Fostul primar al municipiului Piatra Neamț a fost achitat în prima instanța de catre magistrații Tribunalului Neamț într-un dosar în care a fost acuzat de trafic de influența. Dosarul a fost trimis în judecata în decembrie 2017, iar potrivit procurorilor DNA, fostul edil…

