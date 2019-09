Neamţ: Evaziune fiscală de 2.000.000 lei Politistii nemteni au anuntat recent ca au finalizat cercetarile intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2.000.000 lei. Faptele ar fi fost comise in perioada 2014-2016, iar vizate ar fi cinci persoane, dintre care doi administratori de societati comerciale. “La data de 26 septembrie, polițiștii de investigare a criminalitații economice din cadrul Inspectoratului […] Articolul Neamt: Evaziune fiscala de 2.000.000 lei apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

