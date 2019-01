Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanța care urma sa preia mai mulți pacienți pentru dializa este blocata, vineri, pe un drum din județul Neamț, din cauza viscolului puternic, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților ISU Neamț, o ambulanța BGS mergea catre Oniceni pentru preluarea unor pacienți pentru dializa. Ambulanța…

- In jurul orei 9, potrivit unor informații oficiale, la Oniceni nu se circula in nici un fel. Acolo se intervine cu doua utilaje, ia o freza este in așteptare. Drumul DJ 207 Stejaru- Valea Ursului este inzapezit. The post Unde sunt probleme pe drumurile din Neamț: știre actualizata in funcție de situația…

- Circulația fost restricționata la 3,5 t pe DN 15D, intre localitațile Piatra Neamț – Roman, de astazi incepand cu ora 7.00, din cauza ninsorii abundente și a viscolului puternic. Anunțul a fost facut de Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași. Restricție temporara de tonaj pe DN 2G, Bacau-Moinești…

- Doua femei au ajuns la spital, in a doua zi de Craciun, in urma unui carambol petrecut pe raza locaalitații Todirești, de pe drumul național DN 15D Vaslui – Roman. Cauza accidentului se pare ca ar fi, potrivit primelor cercetari ale polițiștilor vasluieni, nerespectarea distanței regulamentare de catre…

- TAXA AUTO 2019. Desi a promis in mai multe randuri si a oferit mai multe termene pentru o noua taxa auto (ultimul termen fiind sfarsitul acestui an), ministrul Mediului, Gratiela Garilescu, a declarat, recent, ca o astfel de taxa nu exista in prezent. Citeste si Protest vehement impotriva…

- Efectele iernii s-au resimtit, in ultimele 24 de ore, in unsprezece judete, unde 128 de copaci au fost doborati de greutatea zapezii sau de vantul puternic, fiind afectate noua autovehicule, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). In Mehedinti, o ambulanta nu a putut ajunge…

- Caderi masive de zapada, viscol, vant puternic au afectat 16 judete ale tarii si Bucurestiul la acest sfarsit de saptamana, a informat duminica Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Au...

- Doua proiectile au fost descoperite de angajatii fabricii de zahar din municipiul Roman in timpul procesului tehnologic de prelucrare a sfeclei, munitia fiind preluata de pirotehnisti, a declarat, astazi purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Adrian Rotaru. Cele doua proiectile, de 75 milimetri…