- Judecarea la Inalta Curte de Casație și Justiție a dosarului in legatura cu retrocedarea Bibliotecii Batthyaneum va incepe in doi ani. Recursul formulat de Arhiepiscopia Romano-Catolica, dupa ce a pierdut procesul la Curtea de Apel Alba Iulia, a primit un prim termen de judecata in data de 9 noiembrie…

- ■ cei trei medici pastrati dupa gratii au contestat prelungirea privarii de libertate ■ si procurorii au uzat de calea de atac, dar din alt motiv ■ Curtea de Apel Bacau decide daca locul inculpatilor este dupa gratii, sau nu ■Solicitarea procurorilor de prelungire a arestului preventiv pentru cei trei…

- # Dr. Tiberiu Irimia: „Incercam sa obținem o noua suspendare” Curtea de Apel Pitești a admis recursurile formulate de dezvoltatorul SC Titidan și primarul Municipiului Pitești impotriva deciziei Tribunalului Argeș de suspendare a executarii actului administrativ, a efectelor autorizației de construire…

- Curtea de Apel Bacau a dat castig de cauza lui Gheorghe Holban, dupa 28 de ani de procese, timp in care s-a luptat in instantele de judecata pentru a-si demonstra nevinovatia intr-un dosar in care a fost acuzat de talharie si instigare la marturie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ■ inculpatul acuzat ca a lovit cu toporul in cap un consatean s-a plins la Curtea de Apel Bacau ■ nu a avut cistig de cauza, fiind pastrat dupa gratii ■ totul ar fi plecat de la un ciine al victimei, care a muscat o ruda a inculpatului ■Tinarul de 19 ani, din localitatea Poieni, […]

- ■ inculpata a fost prinsa in flagrant cind lua 1.000 de lei de la un tinar cu handicap ■ ea ii oprise victimei buletinul si l-a usurat de bani ■Curtea de Apel Bacau s-a pronuntat prin sentinta definitiva in cazul unui santaj psihic, magistratii respingind apelul inculpatei si pastrind decizia instantei…

- ■ procesul a ajuns la Curtea de Apel Bacau dupa ce inculpata si unitatea de invatamint au atacat prima sentinta ■ fostul administrator al liceului a primit un an cu suspendare, pentru delapidare, iar acuzele de fals s-au prescris ■ dosarul a ajuns in instanta de aproape un cincinal ■Curtea de Apel Bacau…