Stiri pe aceeasi tema

- ■ in locuinta improvizata traiau si doi copii de doi, respectiv patru ani Patru suflete, dintre care doi copii in virsta de doi, respectiv patru ani, locuiau intr-o coliba pe malul riului Bistrita, in apropierea Strandului din Piatra Neamt. Pe fir au intrat politistii locali, sesizati de reprezentantii…

- Gest frumos facut in Saptamana Mare de Mirela Paduraru, administratorul societații Romania Hidro Service SRL. Aceasta a donat mobilier nou pentru copiii de la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap (CSCCH) T&ac...

- INGRIJORATOR…Cinci copii institutionalizati intr-un centru din municipiul Vaslui au fost depistati cu tuberculoza latenta, in urma unui control efectuat in cadrul unui program national de depistare a acestei boli. Acestia nu au fost izolati, insa pentru a se face bine vor trebui sa urmeze o serie de…

- In luna martie, autoritatile suedeze au emis un mandat european de arestare pe numele Ralucai Iacobet, originara din Sibiu, pentru ca si-ar fi rapit fetita de cinci ani si ar fi adus-o in Romania. Femeia a fost prinsa de politistii suceveni in momentul in care se afla intr-o vizita la Manastirea Putna,…

- Dupa ce Compania Apa a inceput demersurile in vederea modernizarii si extinderii retelelor pe strada Institutului, tinand cont ca aici se va construi si noul spital al Brasovului, iar in urmatoarea perioada va fi deschis si un centru de afaceri, si cei de la gaz au demarat partea birocratica in vederea…

- Doua persoane fara adapost si-au facut o coliba intr-un copac de pe dealul Cozla, din municipiul Piatra-Neamt, fiind gasite dormind acolo de politistii locali. Este vorba de un barbat in varsta de 46 de ani, din Piatra-Neamt, si o femeie de 26 de ani, din Roman, care traiau in concubinaj si care si-au…

- Piatra Neamt, 2019. Un barbat de 46 de ani si o femeie de 26 de ani au fost gasiti de politistii locali locuind intr-o coliba amenajata intr-un… copac, pe dealul Cozla. Cei doi au fost predati reprezentantilor Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt pentru a fi cazati in Centrul pentru…

- ARAD. Asa cum a facut-o si in alte randuri la finalul sedintelor ordinare ale Consiliului Local Municipal, alesul PSD Beniamin Varcus a ridicat problema cainilor fara stapan din Arad. Amenzi pentru abandon! „In Bucuresti au inceput sa fie amendati cei care abandoneaza animalele pe domeniul public. Cred…