Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Neamt recruteaza persoane interesate sa devina asistenti maternali profesionisti, veniturile acestora ridicandu-se si la peste 2.000 de lei, in functie de vechime si numarul de copii, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, vineri, AGERPRES. Potrivit conducerii DGASPC Neamt, situatia copiilor abandonati este in permanenta dinamica, astfel ca este nevoie mereu de asistenti maternali. ‘De anul viitor, legislatia specifica va fi modificata, iar pentru toti copiii sub 7 ani pentru care se instituie o masura de…