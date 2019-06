Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer, care a ajuns cu masina intr-un sant in noaptea de miercuri spre joi, 5 spre 6 iunie, a sunat la 112 pentru ajutor. Au intervenit pompierii care au scos autovehiculul din sant. “Noaptea trecuta, in jurul orei 01:02, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanța al județului Neamț a fost anunțat prin…

- Un proiectil provenind din Al Doilea Razboi Mondial, gasit de un barbat pe malul riului Neamtisor, a fost preluat de pompieri in vederea distrugerii, joi, 30 mai. “Joi, 30.05.2019, la ora 15:12, Dispeceratul integrat ISU – Ambulanta al judetului Neamt a fost anuntat, prin Sistemul national unic pentru…

- ■ in primul trimestru din acest an pompierii au avut, in medie, peste 29 de interventii pe zi ■ au fost si 18 alarme false, din care 10 la SMURD ■Analiza activitatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt pentru primul trimestru din acest an releva faptul ca angajatii au avut mai mult de lucru…

- ■ in primul trimestru din acest an, lucratorii SMURD au fost solicitati de peste 2.000 de oriPrimul trimestru din acest an a fost aglomerat la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt, iar timp de trei luni au fost nu mai putin de 2.661 de interventii care au necesitat interventia serviciilor…

- ■ dupa etapa din 27 aprilie, Bradu Borca a pierdut... sase puncte, precum si fotoliul de lider ■ la Horia, muntenii au suferit a doua infringere stagionala, si au primit si o depunctare, plus amenzi si suspendari ■Primul esalon fotbalistic al Neamtui are din nou un final incins, cu decizii luate la…

- Pompierii nemteni au intervenit luni, 29 aprilie, pentru a stinge un autoturism incendiat, la Farcasa. “Luni, 29.04.2019, la ora 02:08, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanța al județului Neamț a fost anunțat, prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgența „112”, despre producerea unui incendiu…

- ■ citiva nemteni trec prin momente grele, locuintele fiindu-le distruse de flacari ■ astfel de nedorite incidente au avut loc la Pipirig, Doljesti, Tazlau si Raucesti ■ la Chilii, comuna Valea Ursului, cineva a incendiat furajele unui localnic ■Sfirsitul saptaminii trecute a fost de cosmar pentru citiva…