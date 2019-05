Neamţ: Creşte bilanţul inundaţiilor produse în judeţ: 91 curţi inundate, o familie evacuată Ultimul bilant al ISU Neamt arata ca in judet au fost inundate 91 de curti din 3 localitati ca urmare a ploilor torentiale care au cazut incepand cu dupa-amiaza zilei de luni. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de biroul de presa al ISU Neamt, au fost inundate 80 de curti din localitatea Solca, 7 curti din localitatea Ion Creanga si 4 curti din localitatea Craiesti. Totodata, o familie din localitatea Craesti - comuna Bozieni a fost evacuata din casa de primarul localitatii, din cauza torentilor formati care au inundat gospodaria. Comitetele locale pentru situatii de urgenta din cele trei localitati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

