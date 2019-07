Neamţ: Bătăuş potolit cu o pereche de cătuşe Un tinar de 20 de ani, din Roman, a fost retinut de politisti dupa ce ar fi exercitat acte de violenta asupra unui barbat de 45 de ani. S-a petrecut pe 24 iulie, cind victima, de loc din Horia, a fost agresata de suspect, care pe fondul unor neintelegeri l-ar fi lovit cu pumnii in […] Articolul Neamt: Bataus potolit cu o pereche de catuse apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

