Neamţ: Bărbat reţinut după ce şi-ar fi bătut concubina cu pumnii şi picioarele ''In urma investigatiilor efectuate a reiesit faptul ca, pe fondul consumului de alcool si a unor neintelegeri survenite, barbatul de 65 de ani ar fi lovit-o pe concubina sa, de 59 ani, cu pumnii si picioarele in zona capului si a corpului. In baza probatoriului administrat, acesta a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie'', a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt. Barbatul urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra-Neamt cu propunerea de luare a unei masuri preventive, informeaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

