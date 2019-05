Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce a condus un autoturism pe un drum comunal, a accidentat un barbat, iar apoi a parasit locul faptei. Oamenii legii au stabilit ca suspectul nu are permis de conducere, iar masina respectiva avea autorizatia provizorie de circulatie…

- Un barbat in varsta de 49 ani din localitatea Tupilati a fost retinut de politisti si va fi prezentat, miercuri, judecatorilor, cu propunere de arestare preventiva pentru amenintare si distrugere. Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, Robert Costan, a declarat presei ca suspectul este acuzat ca si-a…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din raionul Telenești este cercetat penal, dupa ce a fost retinut de catre politisti. Individul este banuit de furturi din patru automobile pe parcursul lunilor martie și aprilie.

- Un adolescent de 13 ani a fost accidentat grav, duminica seara, la ieșire din Huedin spre Oradea. Minorul se afla pe spațiul verde al unei benzinarii, dar un barbat l-a surprins și accidentat cu autoturismul. Dupa impact, vinovatul a fugit de la locul faptei. Accidentul a avut loc in jurul orei 19:40.…

- Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a dispus sambata, 23 martie 2019, punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpatul V.Z., pentru savarșirea infractiunilor de tentativa la omor si tulburarea ordinii si linistii publice, in stare de recidiva. In fapt, s-a…

- Presupusul autor al talhariei de la o casa de pariuri de pe strada Unirii, din Targu-Jiu, a fost gasit, miercuri dupa-amiaza, iar intreaga suma pe care a furat-o a fost recuperata. Ulterior, tanarul in varsta de 22 de ani, din Targu-Jiu, a fost audiat, timp de mai multe ore si apoi reținut pentru 24…

- Un barbat din orasul aradean Lipova a fost retinut de politisti dupa ce si-ar fi injunghiat mortal fratele geaman, marti dupa-amiaza, in urma unui conflict pornit de la mostenirea casei parintesti, scrie Agerpres. Crima a avut loc intr-o casa din cartierul Soimos, din orasul aradean Lipova,…