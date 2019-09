Stiri pe aceeasi tema

- ■ barbatul ar fi cerut unui candidat 600 de euro sa-l ajute la promovarea probei practice pentru permis ■ cauza a trecut de procedura de Camera preliminara si procesul va fi public ■ Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt au finalizat procedura de Cramera preliminara si au dispus trimiterea in judecata…

- ■ un romascan si-a batut femeia cu care traia, leziunile ducind in cele din urma la deces Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt au prelungit, la cererea procurorilor, arestarea preventiva intr-un caz de crima, fapta de care este acuzat Constantin Rotariu, de 36 de ani, din Roman. „ In temeiul art.…

- ■ un barbat de 57 de ani si-a injunghiat fiul in virsta de 26 de ani ■ victima a ajuns pe patul de spital, iar tatal in arest ■ judecatorii au dispus inceperea procesului ■ Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt au finalizat procedura de Camera preliminara si au dispus inceperea procesului in care…

- ■ un pietrean a fost condamnat de Tribunalul Neamt ■ la perchezitie au fost gasite peste 1.300 de comprimate de ecstasy, hasis, cannabis, dar si etnobotanice ■ Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt s-au pronuntat intr-un dosar de trafic de droguri, iar Mihai Dumitru Daluta, din Piatra Neamt a fost…

- ■ inculpatul si-a ucis la furie fiul de 16 ani si soacra ■ apoi a incendiat casa ■ pentru dubul omor comis pe strada Blanduziei, doua persoane cer de la ucigas peste 1,3 milioane de euro ■ pentru fiul si mama ei, sotia ucigasului vrea cea mai mare parte din bani ■ Procesul dublului omor […] Articolul…

- ■ Andru Botezatu a contestat sentinta prin care a fost condamnat la 8,2 ani de detentie pentru mai multe infractiuni cu stupefiante ■ instanta a dispus confiscarea sumei de 1,8 miliarde vechi, bani obtinuti ilicit ■ DJ-ul cu drogurile, pietreanul Andru Botezatu, in virsta de 25 de ani, a contestat sentinta…

- ■ adolescenta a decedat in urma unui accident de circulatie ■ au fost implicati doi soferi, dar un taximetrist a fost exonerat de raspundere ■ inculpatul a primit un 1 an si 6 luni de detentie, cu suspendare ■ Magistratii din cadrul Judecatoriei Piatra Neamt au solutionat un dosar penal ce a avut ca…

- ■ instanta a pus punct procedurii de Camera preliminara ■ au fost inculpate sapte persoane ■ la perchezitii s-au gasit substante psihoactive, cannabis, lei si valuta ■ Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt au pus punct procedurii de Camera preliminara in cauza numita generic Dosarul florarilor (o…