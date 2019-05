Neamţ: Ateliere meşteşugăreşti şi lupte între gladiatori la Festivalul Dacic Petrodava Sambata vor avea loc tabere si ateliere mestesugaresti de prelucrare in os, lemn, monetarie, intretinere echipamente, jocuri romane, fierarie sau antrenamente cu soldati si gladiatori, potrivit unui comunicat de presa al Primariei Piatra-Neamt, remis AGERPRES. Seara, se vor desfasura dansuri ale nimfelor dacice, urmand ca ziua sa se incheie cu demonstratii si prezentari de tehnica militara daco-romana, lupte de gladiatori si parada de noapte cu torte. Evenimentele se vor repeta si in cursul zilei de duminica, iar festivalul se va inchide cu salutul trupelor. La editia din acest an a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

