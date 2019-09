Neamţ: Admiterea în liceu, ultima sută de metri ■ au mai ramas neocupate 38 de locuri in liceele vocationale teologice din judet Cu doar cinci zile inaintea de inceperea anului scolar, elevii care au ramas in afara vreunei forme de invatamint liceal sau profesional mai au o sansa de a intra undeva si anume pe unul din cele 38 de locuri ramase neocupate, […] Articolul Neamt: Admiterea in liceu, ultima suta de metri apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ Comisia judeteana va rezolva repartizarea celor 36 de elevi in licee, pe locurile ramase neocupate ■ 40 de locuri sint disponibile si in liceele vocationale, iar 245 de locuri sint libere in invatamintul profesional ■ Comisia Judeteana de admitere lucreaza in aceasta perioada la repartizarea elevilor…

- ■ opt elevi din diverse scoli ale judetului au fost repartizati in alte licee decit cele la care au fost reparizati computerizat ■ motivul admiterii cererilor lor este apropierea de domiciliu ■ Inspectoratul Scolar Neamt a facut cunoscute cele 8 cazuri de elevi carora Comisia Judeteana le-a aprobat…

- ■ pentru scolile profesionale sint libere 880 locuri ■ cele mai multe clase sint pentru Industrie si Pielarie, Mecanica si Turism ■ De luni, 22 iunie incepe cea de a doua etapa de admitere in scolile profesionale. Pe site-ul Inspectoratului scolar si la sediul tuturor scolilor gimnaziale au fost afisate…

- ■ din totalul de 887 de joburi, pentru cei din resedinta de judet sint vacante 370 ■ tot la Piatra Neamt sint si cele mai multe oportunitati pentru licentiati ■ in orasul de sub Cetatea Neamt patronii nu au nevoie de personal de inalta calificare ■ La mijlocul verii in judetul Neamt este destul de […]…

- ■ daca la colegiile de elita ultima medie de admitere este de 9,21, cum este situatia de la Colegiul Petru Rares, la liceele din mediul rural s-a intrat si cu medii sub 5 ■ Pentru amatorii de statistici, ne-am propus sa facem o analiza a ultimelor medii cu care s-a intrat anul acesta in liceele […]…

- ■ cu media zece vor intra la liceu doua eleve din Roman si Piatra Neamt ■ cea mai mare medie de admitere intr-un liceu militar este a unei eleve de la scoala din comuna Ion Creanga ■ 386 de absolventi au obtinut la examenul de evaluare nationala medii intre 9 si 9,99 ■ Ministerul Educatiei […] Articolul…

- Un tinar de 22 de ani, din Petricani, care a lovit un vecin si l-a amenintat cu cutitul a fost retinut de politisti. El este acuzat de comiterea infractiunii de lovire sau alte violente si amenintare. “La data de 5 iunie, in baza probatoriului administrat, polițiștii Secției de Poliție Rurala Urecheni…