Stiri pe aceeasi tema

- ■ au fost avuti in vedere cei care se ocupa cu transportul international de persoane si marfuri ■ multi au fost prinsi pe picior gresit ■Politistii au actionat pentru reducerea victimizarii din accidente rutiere prin combaterea incalcarii normelor legale privind circulatia pe drumurile publice de catre…

- ■ pentru diverse nereguli au fost aplicate amenzi de 14.500 de lei ■ au fost aplicate circa 300 de avertismente ■Activitatea de prevenire a incendiilor in perioada sarbatorilor pascale vizeaza pe linga prevenirea incendiilor la gospodariile populatiei premergator si pe timpul sarbatorilor pascale si…

- ■ judecatorii Tribunalului Neamt au motivat decizia prin care i-au facut arestati casnici pe ortopezii Constantin Nanu si Grigore Berea ■ magistratii au explicat si de ce-l pastraza incarcerat pe Florica Gutu: „dupa ce a fost sanctionat pentru o infractiune similara a adoptat aceeasi modalitate facila…

- O coliziune intre doua autoturisme a avut loc in urma cu putin timp, miercuri, 24 aprilie, la intrarea in comuna Savinesti, dinspre Piatra Neamt, in dreptul Postei din localitate. Vom reveni. Articolul Neamt: Accident la Savinesti apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .

- ■ echipa feminina de fotbal din Roman a invins cu 1-0 pe Atletic Onix Rimnicu Sarat ■ elevele lui Adelin Talmacel sint sigure de prezenta in Liga 2 si in sezonul viitor ■Echipa Vulpitelor Galbene si-a atins obiectivul propus pentru acest sezon si anume mentinerea in Liga a doua de fotbal feminin. Elevele…

- Un accident grav a avut loc in Bihor luni, putin dupa ora pranzului. Trei autoturisme s-au ciocnit violent, iar in urma impactului doua persoane au ramas incarcerate si sunt in stare grava.

- Doua persoane au ramas incarcerate in autoturisme in urma unui accident rutier produs joi dimineța la intrare in Cluj-Napoca, pe bulevardul Muncii. In eveniment au fost implicate trei autovehicule, iar din primele constatari ale polițiștilor, unul dintre ele ar fi patruns pe contrasens. Un barbat de…