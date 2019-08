Neamţ: Accident cu victimă. Implicate un autoturism şi două autoutilitare Un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si doua autoutilitare si care s-a soldat cu o victima a avut loc in urma cu putin timp, miercuri, 14 august, la Turturesti. “Accident rutier in Turturești, in care au fost implicate un autoturism și doua autoutilitare. O persoana, un barbat de aproximativ 45 de […] Articolul Neamt: Accident cu victima. Implicate un autoturism si doua autoutilitare apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

