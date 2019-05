Precipitatiile abundente cazute in noaptea de luni spre marti au dus la inundarea a 30 de curti din comuna Oniceni - satul Solca, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Adrian Rotaru.



Potrivit sursei citate, apa nu a intrat in case sau anexele gospodaresti.



La fata locului s-au deplasat pompierii Detasamentului Roman, cu o motopompa, pentru a scoate apa din curti.



Judetul Neamt se afla sub avertizari cod galben de vreme rea si hidrologic pana marti, la ora 23,00.



Pentru zona de vest au fost emise, luni seara, mai multe avertizari…