Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu și Crina Pintea sunt printre cele 23 de sportive nominalizate pentru titlul de handbalista anului 2018. Sondajul este realizat, pentru a opta oara la rand, de portalul handball-planet.com. Din juriu fac parte jurnaliști cunoscuți din Europa.

- Accidentata in minutul 52 al partidei cu Ungaria, de la Euro 2018, Cristina Neagu s-a intors acasa. A postat pe pagina sa de Facebook un mesaj, insoțit de o poza din camera in care a copilarit. "Pentru mine Craciunul inseamna acasa. Așa arata acum o parte a camerei din casa parinteasca in care am crescut,…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat dramatic in semifinalele Euro 2018 din Franța, dar a pierdut-o pe Cristina Neagu, inima echipei. Cea mai buna handbalista din lume a suferit o ruptura de ligamente la genunchiul drept in finalul meciului cu Ungaria (29-31) și va fi indisponibila…

- Accidentarea Cristinei Neagu o pune pe CSM București intr-o situație complicata pentru 2019. "Și Amanda s-a accidentat și o sa lipseasca șase luni și eu și atunci cred ca sunt doua pierderi importante pentru CSM, vedem acum ce soluții se vor gasi", a spus Cristina Neagu. Contractul romancei expira…

- Handbalista maghiara Szimonetta Regina Planeta a avut un mesaj emoționant pentru Cristina Neagu, dupa ce romanca s-a accidentat miercuri, in duelul cu ea. Planeta i-a scris Cristinei Neagu și i-a transmis ca nu a dorit sa o accidenteze, ca regreta ca romanca s-a accidentat și ca spera s-o vada cat mai…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa, miercuri, la Nancy, de reprezentativa Ungariei, cu scorul de 31-29 (17-17), in ultimul meci din grupa II si tremura pentru calificarea in semifinalele CE din Franta. Ultimul meci al zilei, intre Olanda si Germania, va decide cele doua semifinaliste…

- Romania s-a impus in fața Cehiei, scor 31-28, in partida de debut de la Campionatul European de handbal feminin din Franța. Cristina Neagu mai are nevoie de cinci reusite pentru a ajunge golgeterul all-time al intrecerilor continentale. Un nou meci senzational facut de Cristina Neagu, aseara, la Brest,…

- Nationala feminina de handbal debuteaza la Campionatul European din Franta chiar de Ziua Centenarului – 1 decembrie, intr-o partida cu Cehia, la ora 19:00. Iar intr-o zi atat de speciala pentru natiune, echipa este condusa din postura de capitan de o persoana la fel de speciala, Cristina Neagu. Handbalista…