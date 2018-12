Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu, 30 de ani, și Crina Pintea, 28 de ani, sunt cele doua romance nominalizate la trofeul pentru cea mai buna handbalista a anului. Dupa prestații excelente la Campionatu European de Handbal, site-ul handball-planet.com, cel care decerneaza premiul de 8 ani, le-a inclus pe interul dreapta…

- Accidentata in minutul 52 al partidei cu Ungaria, de la Euro 2018, Cristina Neagu s-a intors acasa. A postat pe pagina sa de Facebook un mesaj, insoțit de o poza din camera in care a copilarit. "Pentru mine Craciunul inseamna acasa. Așa arata acum o parte a camerei din casa parinteasca in care am crescut,…

- "Avem cele mai bune condiții de recuperare din Romania și un staff medical de excepție. Prin urmare, ii stam la dispoziție oricand cu dragoste și admirație Cristinei Neagu, cea mai valoroasa handbalista a lumii. Vrem doar o invitație la primul meci pe care-l va juca. Doar ca ne cam place handbalul…

- Romania s-a impus in fața Cehiei, scor 31-28, in partida de debut de la Campionatul European de handbal feminin din Franța. Cristina Neagu mai are nevoie de cinci reusite pentru a ajunge golgeterul all-time al intrecerilor continentale. Un nou meci senzational facut de Cristina Neagu, aseara, la Brest,…

- La finalul saptamanii, Sala Polivalenta din Bucuresti va fi gazda unui puternic turneu de handbal feminin disputat in Europa in aceasta perioada. Romania – cu doua selectionate - Serbia si campioana olimpica Rusia se vor lupta pentru titlu la cea de-a 50-a editie a Trofeului...

- Campionatul Mondial de volei feminin care se desfasoara in aceste zile in Japonia a ajuns in fazele finale. Sita a cernut, iar in lupta pentru titlul mondial au mai ramas sase nationale, trei din Europa (Italia, Serbia, Olanda), doua din Asia (Japonia, China) si una din America de...

- 'Vad comploturi unde singura limita a ambitiei adversarilor nostri este imaginatia lor', a declarat Ben Wallace, in cadrul unei conferinte pe probleme de securitate la Londra. 'Chiar in acest moment, teroristii continua sa exploreze noi modalitati de a ne ucide pe strazile noastre: armele chimice…

- Eficacitatea luptei antiteroriste in Europa ar putea fi afectata dupa Brexit, chiar daca importanta mizei si traditiile de bune relatii intre politii si servicii ar putea permite continuarea cooperarii, apreciaza oficiali si experti, citati miercuri de AFP. In timp ce amenintarea jihadista…