- Cristina Neagu mai avea nevoie de cinci goluri marcate in meciul cu Germania, pentru a ajunge numarul 1, detinut anterior de handbalista ungara Agnes Farkas (205 goluri). Neagu avea 201 goluri inscrise dupa primul meci la CE din Franta, cel cu Cehia, iar in minutul 27 al partidei cu Germania, a marcat…

- ROMANIA - GERMANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR HD. Pentru a sta liniștite in ultima etapa din faza grupelor, cand se vor ciocni cu o nordicele, fetele lui Martin Ambros n-au voie sa rateze victoria in duelul cu Germania. In cel de-al doilea meci al zilei, in cadrul aceleiași grupe, Cehia va infrunta…

- Campionatul European de handbal ROMANIA – GERMANIA (luni, ora 19.00, TVR 1) Pentru a sta liniștite in ultima etapa din faza grupelor, cand se vor ciocni cu o Norvegie aflata in cautare disperata dupavictorie, fetele lui Martin Ambros n-au voie sa rateze duelul cu Germania. La Brest (Franța), in etapa…

- Romania s-a impus in fața Cehiei, scor 31-28, in partida de debut de la Campionatul European de handbal feminin din Franța. Aneta Udristoiu (29 de ani) a prins curaj dupa victoria cu Cehia. "Germania si Norvegia sunt adversare tari, dar nu de nebatut!". Aneta Udristoiu a dat satisfactie pe extrema dreapta…

- Romania si-a facut planul pentru primul meci cu Cehia, doua puncte (scor 31-28), iar acum a trecut deja la pregatirea partidei cu Germania. Viitoarea adversara a primei reprezentative a furnizat una din cele mai mari surprize ale competitiei din ultimii ani, dupa ce a rapus Norvegia cu...

- Obiectivul trasat de Federație este un loc între primele șase, iar pentru aceasta este necesar ca la EURO naționala României sa se claseze între primele șase echipe. Aceasta clasare ar reprezenta asigurarea statului de gazda pentru mondialul de anul viitor. Primul meci pentru…

- Nationala Romaniei de handbal feminin va participa in perioada 29 noiembrie – 16 decembrie la Campionatul European din Franta. Tricolorele fac parte din grupa D, alaturi de Norvegia, Germania si Cehia. Debutul primei reprezentative va fi pe 1 decembrie, la Brest.

- Vicecampioana Europei, Volei Alba Blaj s-a calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, dupa victoria din Sala „Transilvania” din Sibiu, scor 3-0 (27-25, 25-20, 25-23), cu VK UP Olomouc. Cu dubla victorie, echipa din „Mica Roma” a reușit sa treaca in faza superioara, dar pana la grupele…