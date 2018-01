Stiri pe aceeasi tema

- Neagu Djuvara, tipul de 101 ani care era mai cool decat tine Inmormantarea lui Neagu Djuvarava avea loc duminica, 28 ianuarie. Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Vor…

- Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viata joi la varsta de 101 ani. Memorialist, diplomat, filosof si istoric, Neagu Djuvara era unanim recunoscut drept unul dintre cei mai importanti intelectuali romani. Neagu Djuvara s-a nascut la Bucuresti in 1916, intr-o familie de origine aromana asezata in tarile…

- Miercuri, 24 ianuarie, se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Potrivit Arhiepiscopiei Tomisului, la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia de la ora 8.00 Sfanta…

- La implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului național Mihai Eminescu, luni, 15 ianuarie 2018, va fi oficiata o slujba de pomenire la Cimitirul Bellu din Bucuresti.Incepand de la orele 08.00, in capela Cimitirului Bellu va fi oficiata Sfanta Liturghie de un sobor de preoti care slujesc…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Daniel, va oficia, sambata, slujba Agheasmei Mari, dupa Liturghie, la Catedrala patriarhala, informeaza un comunicat al BOR transmis AGERPRES. Ceremonia, numita si Sfintirea cea Mare a apei, va avea loc in fata Resedintei patriarhale, dupa ora 11,30. Patriarhia…

- Scandal in București, pe Șoseaua Grozavești, in noaptea de Revelion. Un taximetrist care a refuzat sa ia un client și clientul nemulțumit au fost la un pas sa se ia la bataie. Suparat ca taximetristul l-a refuzat, barbatul s-a urcat pe capota mașinii. Taximetristul l-a ocolit initial si a incetinit.…

- Slujba de inmormantare a presedintelui Academiei Romane, Ionel-Valentin Vlad, a fost oficiata joi la Catedrala Romano-Catolica Sfantul Iosif din Capitala de un sobor de preoti condus de monseniorul Ioan Robu, arhiepiscop si mitropolit Romano-Catolic de Bucuresti, care a subliniat, cu aceasta ocazie,…

- ,,Nu-i o amintire placuta, dar românii trebuie sa cunoasca adevarul.” ,,Nu-i o amintire placuta, dar românii trebuie sa cunoasca adevarul. Inițial am vrut sa vin în 1990 de Paște. Am luat legatura cu domnul Paleologu- era ambasador la Paris - rugându-l sa transmita…

- Regele Mihai I s-a stins din viata, a anuntat marti Casa Regala. Regele Mihai I a fost ultimul monarh al Romaniei, dintr-un sir de patru regi pe care i-a avut tara noastra, intre 1881 si 1947. El a fost fortat de comunisti sa abdice si sa paraseasca tara, insa prin actiunile si pozitiile sale publice…

- Mesajul sopranei Angela Gheorghiu, dupa moartea Regelui Mihai. Soprana Angela Gheorghiu a scris un mesaj emoționant, pe pagina sa de Facebook, dupa moartea Regelui Mihai. „In viața mea am avut privilegiul și onoarea sa il cunosc pe Majestatea Sa Regele Mihai in diferite ocazii, sa fim vecini chiar,…

- Sergiu Andon, despre Regele Mihai: Fir-ai al naibii, Majestate! Puțina lume știe ca, inainte de a fi avocat, Sergiu Andon a fost jurnalist. E adevarat ca, in anii ’60, a fost și procuror. Concret, in anul 1961 a absolvit Facultatea de Drept din București. Intre 1961 și 1968 a activat ca procuror in…

- Mesajul Academiei Romane, dupa moartea Regelui Mihai. Biroul Prezidiului Academiei Romane regreta plecarea dintre noi a Regelui Mihai I, membru de onoare, din 2007, al acestui for și reafirma apropierea constanta a Casei Regale de Academia Romana și preocuparea fața de activitatea sa științifica și…

- Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculegere la aflarea vestii mortii Regelui Mihai Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculgere, marti, la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti. La aflarea vestii, seful statului i-a rugat pe ambasadori…

- Majestatea Sa Regele Mihai I al Romaniei s-a stins din viața la varsta de 96 de ani, la reședința sa din Versoix (Elveția), dupa mai multe zile de agonie. O echipa de medici l-a supravegheat non stop pe Regele Mihai, insa in ultimele ore starea lui de sanatate se deteriorase simțitor.

- Corina Chiriac a facut dezvaluiri despre situația financiara a celei care a fost actrița Cristina Stamate. Cristina Stamate a murit fara sa mai aiba vreo ruda in viața. Astfel ca de inmormantarea artistei se vor ocupa colegii sai de la teatru. Cristina Stamate nu avea o situație finaciara tocmai buna,…

- Mii de credincioși sunt așteptați sa participe la slujba de pomenire și la parastasul oficiate pentru a comemora 28 de ani de la moartea parintelui Arsenie Boca, la Manastirea Prislop din județul Hunedoara. Din spusele unora dintre enoriași, „Sfantul Ardealului” ar fi facut minuni, insa Sfantul Sinod…

- Sensei Constantinescu Alexandru este o figura aparte in peisajul artelor martiale autohtone, despre care insa nu s-au scris foarte multe randuri in paginile de sport sau cele mondene ale presei centrale, așa cum ar fi meritat. Ca si biografie, trebuie menționat ca acesta s-a nascut la data de 4 aprilie…

- "Intrucat in data de 30 octombrie anul acesta se implinesc doi ani de la tragicul eveniment din clubul Colectiv, (...) Patriarhia Romana savarșește, luni, 30 octombrie 2017, ora 11,30, o slujba de pomenire la Biserica 'Sfantul Nicolae' — Broșteni din București, in fața crucii de marmura ridicata…

- O slujba de pomenire și o rugaciune in memoria celor care și-au pierdut viața in urma cu doi ani in tragicul incendiu de la clubul Colectiv vor fi oficiate luni, informeaza Biroul de Presa al Patriarhie Romane, printr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. "Întrucât în…