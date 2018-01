Stiri pe aceeasi tema

- Istoricul Neagu Djuvara a fost inhumat, duminica, la cimitirul Bellu din Capitala, cu onoruri militare. Slujba de inmormantare a avut loc la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare”, fiind prezidata de episcopul greco-catolic de Bucuresti. Printre cei care i-au adus un ultim omagiu s-au numarat…

- Victor Spirescu, primul roman care "a invadat" Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, a fost inmormantat in cadrul unei ceremonii restranse, sambata, 27 ianuarie, la Cimitirul Pantelimon 2 din Capitala. (

- Moldoveanul Vitalie Zara, observatorul OSCE in estul Ucrainei, care a murit saptamana trecuta intr-un accident rutier, a fost petrecut astazi pe ultimul drum. Colonelul a fost inmormantat in satul Budai din raionul Telenesti cu onoruri militare.

- Au trecut trei ani de la moartea amiralului r ing. Ilie Stefan. Acesta s a stins din viata la varsta de 86 de ani pe 22 decembrie 2014 si a fost inmormantat cu onoruri militare in Cimitirul Central Constanta. Peste o suta de persoane au participat la funeralii. Nascut la 1 septembrie 1928, in comuna…

- Decesul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe 19 martie 1965, a venit ca un șoc pentru Romania. Liderul comunist se afla la apogeul puterii sale și beneficia de popularitate in randul romanilor pentru liberalizarea societații și indepartarea in politica externa de Uniunea Sovietica. Dej a fost inmormantat…

- Parchetul General a anuntat luni ca au fost descoperite noi probe care fac lumina in Dosarul Revolutiei din decembrie '89. Mai exact, au fost identificate sursa sunetului cu efect de panica emis in timpul discursului lui Nicolae Ceausescu din 21 decembrie '89 care a dus la izbucnirea protesteor…

- In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, luni, ca au inregistrat avansari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din decembrie 1989, dar si cele legate de declansarea si efectuarea diversiunii militare, aceasta fiind cauza numeroaselor decese.…

- Regele Mihai va fi ingropat in jurul orei 19.00, sambata, la Catedrala Arhiepiscopala din Curtea de Arges unde va avea loc o slujba scurta de inmormantare. Traficul rutier va fi restrictionat, sambata, in centrul Capitalei, pentru funeraliile Regelui Mihai.

- Un autotursim al Politiei Capitalei a fost implicat, vineri, intr-un accident rutier. Accidentul s-a produs pe strada Berzei, din Capitala, dupa ce autoturismul Politiei Capitalei a patruns intr-o intersectie, fiind lovit de un autoturism taxi, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Veste SOC din cadrul…

- Aproximativ 3.500 de oameni așteaptau, joi dupa-amiaza, in fața Palatului Regal din Capitala pentru a aduce un ultim omagiu Regelui Mihai, jandarmii organizandu-i intr-o spirala, astfel incat aceștia sa nu blocheze traficul din zona, transmite Mediafax. O spirala care intinde din fața Palatului Regal…

- Bradul de Craciun Gripen a putut fi admirat si anul acesta. Pilotii militari suedezi au respectat traditia si au survolat capitala Stockholm cu avioanele pozitionate in... forma unui brad.15 piloti au participat la eveniment.

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns pe aerportul Otopeni. Acolo este asteptat de fiicele Regelui, reprezentanti ai Presedintiei si ai Guvernului, dar si de fostul principe Nicolae. Va avea loc si o ceremonie militara pentru Majestatea Sa. Timp de trei zile, romanii care vor sa ii…

- Trupul neinsuflețit al Regele Mihai a fost adus miercuri in tara. Sicriul a ajuns cu o aeronava militara pe Aeroportul Otopeni, la ora 11.00, unde a fost așteptat de familia regala și de oficiali ai statului roman. Au fost intonate Imnul de stat al Romaniei și Imnul Regal. Fostul suveran roman a fost…

- Miercuri dimineata, sicriul Regelui a fost urcat in aeronava care se indreapta spre Capitala, via Geneva. Aeronava militara care va aduce in tara sicriul fostului suveran va ateriza in doar cateva zeci de minute, la Otopeni. La aeroport au ajuns deja, printre altii, Custodele Coroanei, Majestatea Sa…

- Primul presedinte al Parlamentului, Alexandru Mosanu a fost petrecut pe ultimul sau drum. Cateva sute de oameni, inclusiv vicepresedintii Parlamentului Iurie Leanca si Vladimir Vitiuc, prim-ministrul Pavel Filip, deputati, ministri, diplomati, fosti si actuali demnitari de stat, oameni de cultura…

- Primul președinte al Parlamentului, Alexandru Moșanu a fost condus astazi pe ultimul sau drum. Cateva sute de oameni, inclusiv vicepreședinții Parlamentului Iurie Leanca și Vladimir Vitiuc, prim-ministrul Pavel Filip, deputați, miniștri, diplomați, foști și actuali demnitari de stat, oameni de cultura…

- Guvernul aloca 43.000 de lei MAE, pentru ceremonia oficiala de la Otopeni, cand va fi adus sicriul cu Regele Mihai I in țara. Peste 100 de personalitați sunt așteptate la salonul oficial, saptamana viitoare, la sosirea in țara, din Elveția a trupului ultimului rege al Romaniei. Decizia a fost luata,…

- Este deja un lucru obișnuit ca social-democrații sa-și serbeze cu fiecare ocazie colegii care poarta nume de sfinți. Astfel, Sf. Nicolae este, din nou, un bun prilej de sarbatoare in randul membrilor PSD, dat fiind faptul ca atat liderul lor cat și președinte executiv al partidului au acest nume. …

- Spunem adio inca unui nume mare din teatrul romanesc. Marea actrița Cristina Stamate este inmormantata astazi la cimitirul Bellu, pe aleea artiștilor. Smulgea zambete de fiecare data cand aparea, insa acum, lasa in urma un gol imens și multa durere.

- "TE IUBESC, CRISTINA! Cand citesti aceste pagini, e greu sa mai poti adauga si tu un gram de umor. Dar, chiar daca nu pot sa va incant prin cuvinte de lauda spirituale, pe care le merita, sunt fericita ca, inca odata, Cristina nu m-a dezamagit. Cand o vezi pe scena este sclipitoare, cand iti ofera…

- Actrița Stela Popescu, decedata acum cateva zile din cauza unui accident vascular cerebral sever, a fost condusa pe ultimul drum, duminica, de sute de persoane și inmormantata cu onoruri militare la Cimitirul Cernica, alaturi de soțul sau, Puiu Mihai Maximilian....

- Trupul neinsufletit al actritei Stela Popescu a parasit duminica Teatrul „Constantin Tanase“, in aplauzele publicului care a iubit-o pe marea actrita. Sicriul a fost depus, de la ora 11.00, in Biserica „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta Manastirii Cernica, unde astazi, de la ora 12.00, are…

- „Stela, plecarea ta reprezinta o mare pierdere, un gol pe care mult timp de acum incolo nu stiu cum il vom mai umple. Ma simt singur pe scena fara tine, draga mea. Dupa patru decenii in care am impartit bucurii si lacrimi de fericire, dar mai ales aplauze din partea publicului, care nu te va uita niciodata.…

- Marea actrița Stela Popescu a fost inmormantata la cimitirul manastirii Cernica, cu onoruri militare. Mii de oameni au participat la funeralii, iar tristețea a fost covarșitoare.Citește și: Televiziunile de știri au difuzat imagini cu Stela Popescu in sicriu Fostul sau partener de scena,…

- Sute de oameni au condus-o pe ultimul drum pe Stela Popescu. Cei mai multi au venit in curtea Manastirii Cernica si au asteptat in liniste pana s-a incheiat slujba funerara. Au fost multi oameni care au facut acelasi lucru la cimitir. Actrita care a pierit fulgerator, cu mai putin de o luna inainte…

- Elevii bucureșteni ar urma sa se implice in acțiuni civice daca municipalitatea va inființa Primaria Copiilor, proiect care va fi discutat in sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Un proiect ce are drept scop implicarea elevilor in actiuni civice si intr-un proces democratic…

- Polițistul Andrei Gottwald a fost condus pe ultimul drum, marți, 14 noiembrie, mașina cu trupul sau neinsuflețit fiind urmata de un cortegiu impresionant format din membrii familiei și apropiați. Printre mulțimea de persoane s-au aflat și foarte mulți colegi de ai sai din poliție. La slujba de inmormantare…

- Șeful Direcției de Impozite și Taxe Locale (DITL) Satu Mare, Iosif Drimuș, va fi condus pe ultimul drum duminica, 12 noiembrie. Va reamintim ca acesta a murit joi, 9 noiembrie. Iosif Drimuș va fi inmormantat la Cimitirul de pe strada Amațului. „Colectivul Primariei municipiului Satu Mare și apropiații…

- Trei, Doamne, și toți trei! Trei frați din Capitala sunt spaima calatorilor din mijloacele de transport. Unul dintre ei, chiar daca e ciung, e versat și fura cu o dibacie ce i-a lasat masca inclusiv pe polițiștii care, mai mereu, sunt pe urmele lor. Vezi toate (3) fotografiile Petrișor (48 de ani),…

- Spaniolii de la Mantor, dezvoltatorul proiectului rezidential de lux Trastevere, a castigat, in urma unei licitatii organizate de grupul ASEMER, contractul de executare a lucrarilor de consolidare a cladirii istorice Mita Biciclista din Piata Amzei. Investitia se ridica la suma de 4,5 milioane de…