Stiri pe aceeasi tema

- Neagu Djuvara a fost inmormantat duminica la cimitirul Bellu din Capitala, cu onoruri militare. Zeci de persoane au adus omagiu „ultimului mare boier din cultura romana”, intre ele numarandu-se Constantin Balaceanu-Stolnici si Nicolae...

- Istoricul Neagu Djuvara a fost inhumat, duminica, la cimitirul Bellu din Capitala, cu onoruri militare. Slujba de inmormantare a avut loc la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare”, fiind prezidata de episcopul greco-catolic de Bucuresti. Printre cei care i-au adus un ultim omagiu s-au numarat…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a murit joi la varsta de 101 ani, a fost inmormantat duminica cu onoruri militare, in cripta familiei de la Cimitirul Bellu din Capitala. Slujba a fost oficiata de episcopul greco-catolic de Bucuresti, Mihai Fratila, in prezenta a cateva sute de persoane,…

- O slujba de inmormantare pentru Neagu Djuvara a fost oficiata, duminica, la Biserica "Sfantul Vasile cel Mare", in prezenta familiei si a numeroase personalitati, printre care Andrei Plesu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, Mihail Sora. Inmormantarea a avut loc cu onoruri militare la Cimitirul…

- O slujba de inmormantare pentru Neagu Djuvara a fost oficiata, duminica, la Biserica "Sfantul Vasile cel Mare", in prezenta familiei si a numeroase personalitati, printre care Andrei Plesu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, Mihail Sora. Inmormantarea a avut loc cu onoruri militare la Cimitirul…

- Neagu Djuvara a fost inmormantat duminica la cimitirul Bellu din Capitala, cu onoruri militare. Zeci de persoane au adus omagiu „ultimului mare boier din cultura romana”, intre ele numarandu-se Constantin Balaceanu-Stolnici si Nicolae Manolescu.Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului…

- „Pentru mine si multi altii este disparitia unui om fermecator, care stia sa iti dea incredere. Reprezenta o specie pe cale de disparitie. A fost un ultim supravietuitor al unei traditii nobile", a spus Andrei Plesu. Istoricul a fost inhumat in mormantul familiei Djuvara din cimitirul Bellu, unde i-au…

- Slujba de inmormantare a avut loc la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare" din strada Polona, nr. 50, prohodul fiind oficiat, la cererea expresa a lui Neagu Djuvara, de catre episcopul greco-catolic de Bucuresti. Au fost prezenti, la invitatia familiei, un reprezentant al Bisericii Ortodoxe…

- O slujba de inmormantare pentru Neagu Duvara a fost oficiata la Biserica "Sfantul Vasile cel Mare", in prezenta familiei si a numeroase personalitati, printre care Andrei Plesu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, Mihail Sora.

- Slujba de inmormantare a istoricului Neagu Djuvara, care a incetat din viata joi, 25 ianuarie, va avea loc la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din strada Polona, nr. 50, astazi, incepand cu ora 12:00, fiind prezidata la cererea lui ...

- Cand va fi inmormantat Neagu Djuvara, care s-a stins din viața joi, 25 ianuarie , la varsta de 101 ani. Istoricul va fi inmormantat duminica, la Cimitirul Bellu din Capitala. Ultimele lui cuvinte au fost „Va iubesc”. Nepoata lui Neagu Djuvara, Sandra Popovici, a vorbit in exclusivitate la TVR, despre…

- ***„Imi doresc sa mor pe un vapor. Cand nu voi mai putea sa scriu, am sa incerc sa-mi gasesc un loc pe un vas cu panze, din acela care face inconjurul lumii. Atunci, daca mori pe drum, te arunca in mare. Sa terminam odata cu povestile astea cu inmormantari complicate, cu alaiuri si cu discursuri”. (Neagu…

- Un protest fata de guvern are loc in aceasta seara, in Capitala. Manifestantii au facut o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia „Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti“.

- Gheața formata in urma ninsorilor de saptamana trecuta a transformat trotuarele din Capitala intr-un adevarat patinoar. In timp ce autoritațile cauta soluții, numarul pacientilor cu traumatisme este in continua crestere

- Sanda Ladoși, prima apariție in public dupa ce a fost ridicata de DIICOT, in urma cu aproape o luna. Artista a fost prezenta la Gala Premiilor Municipiului București pentru Arta și Cultura, de la Teatrul Odeon, unde Alexandru Arșinel a fost numit ”cetațean de onoare al Capitalei”. Sanda Ladoși a participat…

- Deși și-ar permite oricand o vacanța peste hotare, cum fac majoritatea colegilor de breasla, Pepe a ales sa se refaca dupa un an greu la munte, alaturi de cele mai dragi persoane. Totodata, el nu a ratat ocazia sa-și invețe fetele sa schieze. In timp ce multe dintre vedetele autohtone și-au luat zborul…

- Marți, 9 ianuarie 2018, de la ora 12.00, la Ateneul Roman, in sala Protocol, va invitam la o conferința de presa, in care va fi anunțata deschiderea anului aniversar al Filarmonicii „George Enescu“, care sarbatorește, in 2018, 150 de ani de la inființare. Amfitrionul conferinței de presa, domnul Andrei…

- Volumul „444 de fragmente memorabile ale lui Neagu Djuvara“ a fost cea mai furata carte din Librariile Humanitas in 2017, urmata de "Intoarcere in secolul 21", de Ioana Parvulescu, „Maseurul orb“, de Catalin Dorian Florescu, si „Solenoid“, de Mircea Cartarescu, au transmis reprezentantii librariilor…

- Daca nu la Ierusalim, atunci unde naiba e capitala Israelului? La Ciulnita, evident! Pentru o majoritate de ignoranta insorita, pentru acea internationala indirjita care suspina progresist la prima entorsa a unui palestinian, Ierusalimul e orice altceva decit capitala Israelului: pepiniera de moschei,…

- Moment emotionant la Targul de Craciun din Capitala. Un tanar a profitat de spiritul magic al sarbatorilor de iarna si si-a cerut iubita in casatorie. Totul a avut loc in fata a zeci de oameni, care au venit sa viziteze targul.

- Lumea stiintifica din tara ii aduce un ultim omagiu presedintelui Academiei Ionel Valentin Vlad. Foto: acad.ro Lumea stiintifica din tara îi aduce un ultim omagiu presedintelui Academiei Române, Ionel Valentin Vlad, care a încetat din viata ieri la 74 de ani, dupa o suferinta…

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar la ora 19.00 au pornit in marss spre Palatul Parlamentului.

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar potrivit evenimentului anuntat pe reteaua de socializare ar intentiona sa porneasca in mars spre Parlament.

- Au trecut trei ani de la moartea amiralului r ing. Ilie Stefan. Acesta s a stins din viata la varsta de 86 de ani pe 22 decembrie 2014 si a fost inmormantat cu onoruri militare in Cimitirul Central Constanta. Peste o suta de persoane au participat la funeralii. Nascut la 1 septembrie 1928, in comuna…

- Centrul de Cercetari Demografice a publicat un nou studiu privind bunastarea moldovenilor.Datele organizatiei arata ca cei mai instariti oameni locuiesc in Capitala, care a acumulat la acest capitol peste 91 de puncte. In top urmeaza municipiul Balti si raionul Drochia.

- Decesul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe 19 martie 1965, a venit ca un șoc pentru Romania. Liderul comunist se afla la apogeul puterii sale și beneficia de popularitate in randul romanilor pentru liberalizarea societații și indepartarea in politica externa de Uniunea Sovietica. Dej a fost inmormantat…

- Regele Mihai a fost condus pe ultimul drum de mii de romani. Slujbele grandioase din Capitala au fost onorate de numeroase capete incoronate, iar Majestatea Sa a fost dus cu Trenul Regal la Curtea de Arges. Acolo va fi inhumat in jurul orei 19.00, la Catedrala Arhiepiscopala unde va avea loc o slujba…

- UPDATE, ora 20:27 – Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns, in aceasta seara, la Palatul Regal din Capitala, fiind intampinat si aplaudat de sute de oameni, acolo unde va ramane pana sambata, cand va avea loc inmormantarea, la Curtea de Arges. Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui…

- Trupul neinsuflețit al Regele Mihai a fost adus miercuri in tara. Sicriul a ajuns cu o aeronava militara pe Aeroportul Otopeni, la ora 11.00, unde a fost așteptat de familia regala și de oficiali ai statului roman. Au fost intonate Imnul de stat al Romaniei și Imnul Regal. Fostul suveran roman a fost…

- Proteste au loc in aceasta seara in Capitala si in mai multe judete din tara. Potrivit digi24.ro, 16.000 de oameni prostesteaza in toata tara, 10.000 dintre acestia manifestand in Bucuresti.

- Primul președinte al Parlamentului, Alexandru Moșanu a fost condus astazi pe ultimul sau drum. Cateva sute de oameni, inclusiv vicepreședinții Parlamentului Iurie Leanca și Vladimir Vitiuc, prim-ministrul Pavel Filip, deputați, miniștri, diplomați, foști și actuali demnitari de stat, oameni de cultura…

- Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala va primi un ajutor de 2,4 milioane de lei din partea Primariei Sectorului 2, in urma unei decizii a Consiliului Local. „Este o situatie foarte proasta a spitalului, cu o datorie de 9 milioane de lei si amenintau ca se va inchide, pentru ca nu aveau…

- Mai multi lideri locali refuza sa trimita oameni in Capitala la mitingul de protest impotriva “statului paralel si ilegitim” si impotriva “abuzurilor”, au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD. Potrivit acestora, nici premierul Mihai Tudose nu sustine ideea unui miting organizat de partid. Liderii…

- Noi proteste fata de Guvern sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament.

- Brigada Rutiera a Capitalei va dispune, vineri, masuri specifice in sensul fluidizarii si restrictionarii traficului rutier pentru efectuarea paradei militare de 1 Decembrie. Citeste si: Judecatorii au DECIS: Canibalul de la Sfantu Gheorghe, arestat preventivTraficul rutier va fi restrictionat…

- Actrița Cristina Stamate a fost inmormantata miercuri la Cimitirul Bellu din Capitala, fiind condusa pe ultimul drum de artiști, colegi de la Teatrul 'Constantin Tanase', prieteni și admiratori. Câteva sute de oameni au așteptat cu flori și lumânari cortegiul funerar…

- Conform Directiei Nationale Anticoruptie, in perioada februarie 2009 – decembrie 2013, Robert Grigorescu, in calitate de consilier personal al primarului Sectorului 1 Bucuresti, cu atributii de coordonare a Directiei de Investitii, a cerut procentaje de 10 si 15% din valoarea unor contracte de lucrari…

- Festivalul Folk-Rock „Oameni, Arta, Atitudine" va avea loc pe 2 decembrie la Bumbești Jiu. Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile in Casa de Cultura din localitate. Vor susține momente artistice folkiștii Adi Be...

- Sute de oameni au condus-o pe ultimul drum pe Stela Popescu. Cei mai multi au venit in curtea Manastirii Cernica si au asteptat in liniste pana s-a incheiat slujba funerara. Au fost multi oameni care au facut acelasi lucru la cimitir. Actrita care a pierit fulgerator, cu mai putin de o luna inainte…

- Trupul neinsufletit al actritei Stela Popescu a parasit duminica Teatrul „Constantin Tanase“, in aplauzele publicului care a iubit-o pe marea actrita. Sicriul a fost depus, de la ora 11.00, in Biserica „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta Manastirii Cernica, unde astazi, de la ora 12.00, are…

- Trupul neinsufletit al actritei Stela Popescu a parasit duminica Teatrul „Constantin Tanase“, in aplauzele publicului care a iubit-o pe marea actrita. Sicriul a fost depus, de la ora 11.00, in Biserica „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta Manastirii Cernica, unde astazi, de la ora 12.00, are…

- În Coreea de Sud au loc cele mai multe operatii de chirurgie plastica pe cap de locuitor din lume, cu un record de 980.000 de operatii în 2014. Alte calcule arata ca din 1.000 de persoane, 20 au apelat la astfel de proceduri, spre deosebire de Statele Unite, unde cifra coboara…

- Ozana Barabancea a vorbit, la priveghiul Stelei Popescu, despre comportamentul marii actrițe la ultimul eveniment monden la care aceasta a participat. Artista lirica Ozana Barabancea s-a numarat și ea printre personalitațile venite sa-i aduca flori și un ultim omagiu celei care a fost Stela Popescu,…

- Actrița Magda Catone l-a omagiat pe cel care i-a fost ani de zile partener de viața, regretatul actor Șerban Ionescu. Șerban Ionescu a fost unul dintre cei mai talentați și apreciați actori romani, cu roluri memorabile in film și teatru. A incetat din viața pe 21 noiembrie 2012, la varsta de 62 de ani,…

- Cum sa fii fericit in Romania? Interviu cu Andrei Pleșu, despre volumul cu texte de Gabriel Liiceanu, Ioana Parvulescu, Radu Paraschivescu, Tatiana Niculescu, Anamaria Smigelschi, Andrei Pleșu, Adriana Bittel, Dan Tapalaga, Jean A.

- O imagine surprinsa in Piața Amzei din Capitrala a indurerat-o profund pe prezentatoarea de televiziune Marina Almașan. Marina Almașan, care a fost casatorita cu muzicianul Victor Socaciu , este una dintre cele mai cunoscute prezențe de pe micul ecran de la Televiziunea Naționala. Vedeta a surprins…

- Maine, la ora 11, pe platoul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor din Mioveni are loc un amplu miting de protest al Sindicatului Automobile Dacia. Conform liderilor sindicali, circa 10.000 de oameni sunt ...

- De ce nu ieșit lume la protest, la Piatra Neamț, duminica, 5 noiembrie, cum a ieșit in februarie 2017? De ce doar vreo 30 de persoane s-au adunat in fața Casei de Cultura, la o șueta? Oricum, au fost mai mulți decat atunci cand s-a incercat un protest pentru schimbarea din funcție a lui Adrian Alui…

- Romania pare sa fi intrat in zodia protestelor, pentru in Capitala se desfașoara proteste chiar și la aceasta ora. Peste 150 de persoane de diferite varste protesteaza sambata, in Parcul Izvor, impotriva obligativitatii vaccinarii. Citește și: Rupere in PSD Un ministru al lui Mihai Tudose,…

- Primarul general Gabriela Firea aloca mai mulți bani pentru cultura, recreere și religie decat da pentru infrastructura și sanatate, domenii care au nevoie de investiții masive. In aprilie, cand s-a votat bugetul Capitalei, pentru cultura, recreere și religie s-a alocat un buget inițial de peste 877…