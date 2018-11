Stiri pe aceeasi tema

- Flavius Stoican (42 de ani), antrenorul lui Poli Iași, a oferit nou secvențe spumoase la conferința de presa dinaintea infruntarii cu Sepsi. Tehnicianul a venit singur, argumentand ca jucatorii trebuie sa se concentreze pe joc. Poli Iași - Sepsi, primul meci al etapei cu numarul 17, este vineri, la…

- Becali anunța ca va intari zona fragila din aparare cu un stoper tanar din Liga 1. Adrian Rus, de la Sepsi, e favoritul steliștilor. Patronul FCSB s-a convins de o slabiciune asupra careia Dica a atras atenția toata vara fara sa fi fost luat in serios: echipa nu conține destui fundași centrali. ...

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat, vineri, ca formatia sa are sanse foarte mari sa ajunga in primele sase echipe din liga, dar acest lucru depinde foarte mult si de rezultatul meciului de sambata, cu Astra Giurgiu. "Jocul de maine este foarte important…

- Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Sepsi, a explicat la ProSport LIVE ca autoritatiile maghiare investesc la clubul din Sfantu Gheorghe fara a emite pretentii, modelul fiind aplicat si in Slovacia. Doua echipe din Romania, Sepsi din Liga 1 Betano, si Csikszereda, liga a treia,...

- Antrenorul echipei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat, miercuri, ca echipa sa este pregatita pentru confruntarea pe care o va avea vineri cu Universitatea Craiova, in cadrul etapei a 15-a a Ligii I de fotbal, si spera ca nici elevii sai, dar nici arbitrii sa nu mai faca greseli.…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat, joi, ca o victorie in meciul de vineri cu FC Voluntari va propulsa echipa sa pe primul loc in campionat. "Suntem in fata unui joc foarte important, probabil cel mai important joc pentru noi in acest moment, deoarece daca…

- Tehnicianul lui Sepsi Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, se declara cel mai fericit antrenor din Liga 1. Patronul echipei, Laszlo Dioszegi, habar nu are ce jucatori are și nici nu vine in vestiar pentru a cere explicații. "Nu mi s-a intamplat sa vina patronul si sa-mi spuna pe cine sa bag in teren. Nici…

- Cum și-a sabotat patronul Ioan Niculae propria echipa: Maldarașanu a fost demis joi, cu doua zile inainte de meciul cu FC Voluntari (0-0). Marius Maldarașanu a fost dat afara de la Astra Giurgiu. A venit Gigi Mulțescu ”Malda”, 43 de ani, urmeaza sa-și rezilieze contractul in urmatoarele ore, dupa ce…