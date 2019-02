Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, aflati in inspectie joi pe santierele loturilor 1 si 2 ale autostrazii Sebes-Turda, au sustinut ca, pana la finele acestui an, vor fi dati in trafic…

- In cursul zilei de marți, 5 februarie vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara a declarat ca șoferii care nu au asigurare ar putea fi identificați foarte simplu, prin intermediul camerelor de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). O oferta de nerefuzat.…

- Castigatorii licitatiilor pentru autostrada Sibiu-Pitesti, loturile 1 si 5, vor fi anuntati in cateva zile, a declarat, pentru News.ro directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga. “Nu va pot spune daca ...

- Primarul din Timisoara, Nicolae Robu, sustine ca sunt "unele probleme" la proiectul Centurii Sud a municipiului si ca a discutat telefonic cu directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a corecta "ce este gresit pana se mai poate". In schimb, reprezentantii…

- Primarul din Timisoara, Nicolae Robu, revine si spune ca, "printr-o regretabila eroare in exprimare", a afirmat in declaratia privind Centura Sud a municipiului ca a discutat cu seful Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR, referindu-se de fapt la directorul Directiei…

- Într-un dialog cu jurnalistii Digi FM, Alin Serbanescu, purtatorul de cuvânt al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a subliniat ca participantul la trafic este chiar el însusi un factor al aglomeratiei. Dialogul dintre Alin Serbanescu…

- Veste buna la inceput de an! Autostrada Pitesti – Sibiu a primit acordul de mediu. ANPM (Agenția Naționala pentru Protecția Mediului ) a emis acordul de mediu pentru Autostrada Sibiu – Pitești, document care deblocheaza practic cel mai important proiect rutier al Romaniei. Directorul general al Companiei…

- Narcis Neaga, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), estimeaza ca Romania va da in trafic 116 kilometri de autostrada in 2019, urmand ca in 2020 sa aiba in total peste 1.000 de kilometri. „In 2019, 116 kilometri de autostrada vor fi dati in trafic.…