Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a respins motiunea simpla, intitulata "Romania sub oranduirea PSD, rusinea Europei la infrastructura de transport", prin care PNL si USR cereau demisia ministrului Transporturilor, Lucian Sova.

- Senatorii vor dezbate si vota, in plenul de marti, care va incepe la ora 16.00, motiunea simpla, intitulata "Romania sub oranduirea PSD, rusinea Europei la infrastructura de transport", prin care PNL si USR cer demisia ministrului Transporturilor, Lucian Sova.

- Transportul rutier de persoane va fi oprit in intreaga tara dupa Referendumul din 6 si 7 octombrie si vor fi proteste la Guvern in cazul in care modificarile privind transporturile rutiere vor fi adoptate in forma actuala, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Vasile Stefanescu, presedintele COTAR.…

- In fiecare an, este reparata complet doar a 20-a parte din lungimea de cale ferata deteriorata in Romania, reiese dintr-o declarație facuta, marți, de ministrul Transporturilor, Lucian Șova, declarație citata de Mediafax. Pentru 2019 ministrul promite o "formula noua de abordare bugetara, atat la Compania…

- Senatorul PNL de Suceava Daniel Cadariu i-a solicitat premierului Romaniei sa-l demita pe ministrul Transporturilor, Lucian Sova, pentru dezastrul creat in acest domeniu. Daniel Cadariu a aratat ca dezastrul din Romania in privinta dezvoltarii infrastructurii a fost confirmat si de comisarul ...

- In perioada 10-12 septembrie 2018, tradițiile romanești au fost promovate in Parlamentul European de la Strasbourg in cadrul a trei evenimente de mare amploare intitulate ”Tradiții Romanești”, evenimente organizate de europarlamentarul Gabriela Zoana in colaborare cu Primaria orașului Mioveni din…

- In prezent, Romania are 13 santiere care insumeaza 169 kilometri de autostrada in executie, santiere care in ultimele 6 luni au beneficiat de un aport important din partea ministerului si al companiei de drumuri, a declarat, la o emisiune tv, ministrul Transporturilor, Lucian Sova. „In 6 luni am eliminat…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova a discutat marti cu grupul de lucru pentru implementarea si monitorizarea proiectelor de transport rutier, in cadrul Subcomitetului Sectorial de Transport POIM 2014-2020, despre urgentarea proiectului constructiei autostrazii Sibiu-Pitesti, potrivit unui comunicat…