NEAGA a demisionat de la conducerea CNAIR

“Avand in vedere importanta dezvoltarii infrastructurii rutiere pentru bunul mers al economiei romanesti si faptul ca pentru a reusi sa atingem cu succes acest obiectiv este nevoie de buna credinta si de colaborarea neconditionata a tuturor factorilor de decizie din Romania precum si in urma unei discutii pe care am avut-o cu presedintele Consiliului de Administratie, Costin Mihalache, am decis sa renunt la functia de Director General al CNAIR S.A”, afirma Neaga intr-un comunicat al companiei de drumuri. Acesta a precizat ca a reusit sa lanseze proiecte in valoare de aproape 4 miliarde de…