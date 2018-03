Stiri pe aceeasi tema

- Marian Neacsu, secretar general al PSD, a declarat luni, legat de neinvitarea fostilor presedinti PSD la Congresul de sambata, ca isi asuma "scaparea", dar nu s-a dorit ca fostii lideri sa fie prezenti la un eveniment care se anunta tensionat. "Nu si-a uitat partidul fostii presedinti, cum…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni dimineata, la intrarea in sediul din Kiseleff, ca absenta fostilor presedinti PSD de la Congres a fost „o scapare” si a precizat ca nu a fost cea care a facut invitatiile. Noul presedinte executiv PSD a mai explicat ca functia din partid nu se afla in incompatibilitate…

- "Eu cred ca partidul a iesit intarit din acest congres. Cred ca echipa pe care o avem acum de vicepresedinti, conducerea partidului, este mai puternica si cred ca va fi si mai eficienta decat cea anterioara. (...) As putea spune ca principalul viciu (al conducerii anterioare - n.r.) a fost lipsa…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, la sediul PSD, ca absenta fostilor presedinti ai partidului de la Congresul extraordinar de sambata a fost „o scapare". "Cred ca a fost o scapare. Am toata aprecierea pentru fostii presedinti ai partidului, a fost o scapare acest lucru (...) nu puteam eu sa…

- Sambata, 10 martie a avut loc Congresul Extraordinar al PSD la Sala Palatului unde s-a ales o noua echipa pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Peste 3.000 de delegati social-democrati din intreaga tara si-au exprimat votul si au decis ca premierul Viorica Dancila sa fie presedintele executiv al…

- "De ieri 10 Martie tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters / nu doar Iliescu, Nastase, Geoana si Ponta ( care nu au fost invitati si au fost scosi chiar si de pe siteul Partidului ) - ieri in discursul paranoic al lui Dragnea nu au existat termenii "stanga" , "social-democratie" sau "european"…

- Gabriel Zetea, liderul PSD Maramures, a fost votat in functia de vicepresedinte la nivel national al partidului, in cadrul congresului care a avut loc in cursul zilei de sambata. El este unul dintre cei 16 vicepresedinti ai PSD, alesi pe regiuni de dezvoltare. Gabriel Zetea si Doina Pana (Bistrita-Nasaud)…

- Peste 3.000 de delegați social-democrați au fost prezenți la Congresul Extraordinar al PSD de sambata, de la Sala Palatului. Dupa eveniment, pe rețelele sociale au aparut mai multe fotografii care surprind ce au lasat in urma lor membrii partidului. Cea mai incapere din Sala Palatului a gazduit, sambata, Congresul…

- Noul presedinte executiv al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, sambata, ca o sustine pe Rovana Plumb la sefia Oganizatiei de femei a partidului. Aceasta a fost aleasa la Congresul Extraordinar de sambata numarul doi in partid. ”Organizatia de femei este una dintre cele mai puternice organizatii…

- Dragnea ii amenința pe contestatarii din partid: ”Alegerile s-au incheiat astazi și oricine mai vrea sa discute, nu cred ca mai poate face asta in interiorul partidului”, a spus liderul partidului, precizand ca s-a dat șansa tuturor sa candideze pentru funcțiile de conducere. “Eu imi doresc foarte mult…

- Liviu Dragnea s-a adresat membrilor PSD la finalul Congresului. Viorica Dancila, noul presedinte executiv al PSD, Marian Neacsu ramane secretar general. Cum arata noua conducere a PSD "Imi doresc foarte mult ca dupa acest Congres toata lumea sa inteleaga si dupa spiritul acestui Congres,…

- Contestatarii din PSD, sabotați la Congres. Aceștia vor putea sa iși susțina candidaturile in timpul votului pentru noua conducere a PSD, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat, imediat dupa alocuțiunea Vioricai Dancila, ca se ia o pauza și apoi urmeaza votul. Nicolae Banicioiu i-a acuzat pe cei…

- Marian Neacșu, la Congresul Extraordinar al PSD . Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, a declarat, la Congresul Extraordinal al social-democraților, ca partidul sau reprezinta o forța a binelui, precum și speranța intregii țari. ”PSD este o forța a binelui. In noi sta speranța acestei țari”, a…

- Congresul Extraordinar al PSD care se desfașoara in acest moment la București va alege 16 vicepresedinti, cate doi pe regiune, un barbat si o femeie, presedintele executiv al PSD si secretarul general al partidului. De reținut ca pe Regiunea Sud-Muntenia vor candida trei persoane pentru functia de vicepresedinte…

- Vicepresedintele PSD Ionut Vulpescu a criticat, sambata, pe Facebook, ceea ce se intampla in Congresul Extraordinar al PSD , de la Sala Palatului, spunand ca ”ca ceea ce se intampla acum in PSD este consecinta disparitiei criteriilor de evaluare si ca totul se reduce la gradul de fidelitate fata de…

- Liviu Dragnea a ajuns la Sala Palatului in jurul orei 11:00. Liderul PSD a dat mana cu susținatorii sai și a venit insoțit de Marian Neacșu, care va candida pentru funcția de secretar general și Mihai Fifor. Președintele PSD a declarat ca are emoții pentru aceasta zi. PSD se reuneste…

- PSD se reuneste astazi in Congresul extraordinar, convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti,…

- Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu si, probabil, Viorica Dancila candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD la congresul extraordinar de sambata, in timp ce pentru functia de secretar general al partidului vor concura Marian Neacsu si Codrin Stefanescu.

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Social-democrații gorjeni se poziționeaza din nou de partea lui Liviu Dragnea, președintele partidului și, la fel ca majoritatea organizațiilor din țara au emis o rezoluție prin care și-au dat acordul sa nu mai fie organizate alegeri pentru funcția de președinte la nivel național. Astfel, Anca Bordușanu,…

- Liviu Pop a declarat pentru RFI ca-l sustine pe Liviu Dragnea pentru un nou mandat de presedinte al partidului, la Congresul extraordinar din 10 martie. In opinia este cel bun presedinte din istoria partidului si cel mai puternic.

- Dragnea vrea o noua conducere a PSD: 16 vicepreședinți, cate opt femei și opt barbați din fiecare regiune a țarii. Anunțul președintelui PSD a fost facut inainte de ședința Comitetului Executiv Național al social-democraților. Regiunile ar urma sa propuna fiecare vicepreședinții in Biroul Permanent National.…

- Partidul Social Democrat a organizat, pentru data de 10 martie 2018, un Congres Extraordinar, la Sala Palatului din capitala.Ideea organizarii acestui eveniment vine in contextul unor framantari in interiorul partidului si chiar al unor zvonuri privind schimbarea presedintelui Liviu Dragnea. Iar in…

- Conform unui comunicat de presa transmis de PSD Bacau, decizia a fost adoptata cu unanimitate de voturi de cei peste 300 de membri ai partidului prezenti la conferinta. 'Rezultatele electorale din 2016 fara precedent in existenta PSD, libertatea deplina in stabilirea candidatilor la alegerile…

- Am putea asista la o premiera ciudata in PSD, dupa ce organizația PSD Dolj l-a propus pe Marian Neașcu pentru funcția de președinte executiv al partidului. Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat, luni, ca revocarea din functia de procuror-sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi "nu este problema partidului". Intrebat de jurnalisti daca in PSD s-a discutat despre revocarea Codrutei Kovesi, Neacsu a replicat: "Nu e problema partidului". De asemenea,…

- Revocarea din functia de procuror sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi nu este problema PSD, a declarat, luni, la Parlament, secretarul general al partidului, Marian Neacsu. "Nu e problema partidului", a spus Neacsu, intrebat de jurnalisti despre revocarea lui Kovesi. Intrebat daca exista o strategie…

- 'Nu e problema partidului', a spus secretarul general al partidului, Marian Neacsu, intrebat de jurnalisti despre revocarea lui Kovesi. De asemenea, intrebat daca exista o strategie in PSD pe aceasta tema, el a aratat ca acest subiect nu este pe agenda social-democratilor, noteaza Agerpres.…

- Revocarea din functia de procuror sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi nu este problema PSD, a declarat, luni, la Parlament, secretarul general al partidului, Marian Neacsu.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui Liviu Dragnea: trei grei ai partidului spun PAS la Congresul PSD"Nu…

- Congresul Extraordinar al PSD va avea loc pe data de 10 martie 2018 la Sala Palatului. Liviu Dragnea spunea ca la acest congres va cere si un vot de reconfirmare a sa in functia de presedinte al partidului, iar colegii pot face si alte propuneri pentru ordinea de zi. Vicepremierul Paul…

- "In 2018, PSD are un lider care nu se va legitima niciodata printr-o competitie corecta si deschisa ca cea de la Congresul din 2010, ci prin aranjamente de culise si prin cumpararea sprijinului. Imi pare rau ca PSD nu se mai comporta ca un partid de stanga modern, ci a fost intors cu forta la ideile…

- Presedintele PSD Constanta, Decebal Fagadau, a spus joi ca un congres al partidului este oricand binevenit, mai ales atunci cand este nevoie de o reasezare a lucrurilor. Acesta a mai declarat ca „atatea momente de incercare intr-un an de guvernare cate au fost la PSD”, nu au mai existat in istoria niciunui…

- Social democratii au votat, in sedinta Comitetului Executiv National CExN al PSD, care s a incheiat, dupa aproximativ trei ore, ca in 10 sau in 17 martie sa aiba loc Congresul extraordinar al PSD cerut de liderul partidului, Liviu Dragnea, a declarat senatorul Ecaterina Andronescu, potrivit Digi 24.Intrebata…

- Primii care vor merge la consultari, incepand cu ora 12, vor fi cei de la PSD-ALDE. Propunerea de premier este europarlamentarului Viorica Dancila. Delegatia va fi condusa de Liviu Dragnea. „Da, am spus ca nu voi mai merge niciodata la Cotroceni in actualul mandat, dar cand am spus-o nu m-am gandit…

- Vicepresedintele PSD Ionut Vulpescu a declarat luni, la intrarea in ședința Comitetului Executiv Național al PSD, ca este „un moment de criza” in partid care trebuie rezolvat, și a atras atenția ca exista riscul unei „manelizari” atat a actualei guvernari cat si a PSD. Și vicepreședintele Ecaterina…

- UPDATE Numarul liderilor și cel al organizațiilor județene ale PSD care cer convocarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului crește de la o ora la alta. Prin urmare, o reuniune a acestui for la inceputul saptamanii viitoare pare iminenta. Iar semnalul final vine chiar de la secretarul general…

