Nea Marin este considerat „Spaima vedetelor”, dupa ce a intrat in conflict cu cateva persoane din showbiz, odata cu participarea la emisiunea „Poftiți la Nea Marin”, insa atunci cand vine vorba despre familie și soția lui, acesta demonstreaza cat este de sensibil. Este casatorit cu Mioara de 40 de ani și spune ca nu știe cum ar fi fost viața lui fara ea.„Am 40 de ani de casnicie, facem acum in decembrie. Eu cu soția mea am fost prieteni 5 ani de zile, ea deja ajunsese invațatoare in sat, eu eram in București și i-am zis sa vina in București sa se angajeze și dupa sa fie soția mea. De 40 de ani…