„Ministrul de Interne a fost aseara la aeroportul Chișinau și a facut tot ce era posibil pentru a impiedica fuga criminalului care se face vinovat de uzurparea puterii in stat. Vom afla curand daca este deja plecat sau nu, dar trebuie sa ma credeți pe cuvant ca indiferent unde se afla cetațeanul Plahotniuc in acest moment, el știe ca eu am promis poporului Moldovei ca voi face in așa fel incat sa raspunda pentru crimele comise impotriva poporului nostru in fața unei justiții libere. Cei care ma cunosc știu bine ca sunt un om pentru care cuvantul dat este sfant. La fel, toți cei care ma cunosc…