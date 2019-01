Noua lidera a crestin-democratilor germani, Annegret Kramp-Karrenbauer, s-a alaturat unui grup de politicieni, oameni de afaceri si artisti germani care le adreseaza vineri un apel britanicilor sa ramana in Uniunea Europeana, amintind ca germanii nu au uitat cum Marea Britanie a salutat revenirea tarii lor ca 'stat suveran si putere europeana' dupa Al Doilea Razboi Mondial, transmite Reuters. 'Fara marea voastra natiune, acest continent nu ar fi fost ce este astazi', se spune in scrisoarea publicata vineri in cotidianul The Times, in care semnatarii lanseaza un apel de ultim moment…