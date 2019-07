Stiri pe aceeasi tema

- Istoria universului. credit: NASA / CXC / M. Weiss Universul evolueaza, iar aceasta evoluție a universului, in ansamblul sau, iși va pune amprenta, decisiv, inclusiv asupra vieții pe Terra. Universul de astazi este diferit de cel de ieri. Deși diferențele sunt imperceptibile la scara umana, in timp…

- Virgin Radio Romania prezinta ce-a de-a doua ediție Electroshock intr-un nou loc pentru distracție. De data aceasta ne vedem pe plaja Roma Beach din Mamaia Nord. Incepem pe 27 iulie și continuam, in fiecare sambata, pana pe 17 august. Pe 27 iulie ne vedem cu Stefan Biniak, DJ Stoian, Adrian Eftimie și DJ…

- Sambata asta dam startul celor mai #cool petreceri de pe litoral. Astfel, Electroshock incepe in forța cu Stefan Biniak drept headliner-ul serii de sambata, 27 iulie. Ce știm despre Stefan Biniak? Este nascut in Berlin, orașul care a avut un impact enorm asupra muzicii sale. Muzica și arta in stiluri…

- Gata! Așteptarea a luat sfarșit! Virgin Radio Romania s-a mutat la mare! Lidl Romania si Virgin Radio Romania te așteapta cu multe concursuri și premii pe plaja Roma Beach din Mamaia Nord! DJ-ii Virgin Radio Romania vor fi acolo, așa ca distracția va fi asigurata. Vino alaturi de noi sa traiești experiența…

- Electroshock revine vara asta cu a doua ediție și un nou loc pentru distracție. De data aceasta ne vedem pe plaja Roma Beach din Mamaia Nord. Incepem pe 27 iunie și continuam, in fiecare sambata, pana pe 17 august Pe 27 iulie ne vedem cu Stefan Biniak, DJ Stoian, Adrian Eftimie și DJ Manda. Pe 3 august…

- Electroshock revine vara asta cu a doua ediție și cu o locație complet noua. De data aceasta ne vedem pe plaja Roma Beach din Mamaia Nord. Incepem pe 27 iunie și continuam, in fiecare sambata, pana pe 16 august. Te invitam alaturi de noi la cele mai tari #party-uri de la malul marii. Powered by... View…

- In perioada 26 – 28 iulie in Parcul Expoziției din Copou va avea loc o noua ediție a FESTIVALULUI TRADIȚIONAL, targ de tradiții și obiceiuri romanești. Evenimentul, care se va desfașura in aer liber, are ca scop promovarea produselor tradiționale romanești, precum și a micilor artizani, meșteșugari…

- Scrie carti care se vand in milioane de exemplare, este tradus in peste 50 de limbi. Are 43 de ani, e istoric, filosof si autorul celebrelor "Sapiens", "Homo Deus", "21 de lectii pentru secolul XXI". Scriitorul si profesorul Yuval Noah Harari este invitatul lui Catalin Stefanescu in studioul Garantat…