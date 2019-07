Stiri pe aceeasi tema

- Electroshock revine vara asta cu a doua ediție și un nou loc pentru distracție. De data aceasta ne vedem pe plaja Roma Beach din Mamaia Nord. Incepem pe 27 iunie și continuam, in fiecare sambata, pana pe 17 august Pe 27 iulie ne vedem cu Stefan Biniak, DJ Stoian, Adrian Eftimie și DJ Manda. Pe 3 august…

- Ulterior, momentul controversat a împarțit în doua taberele pe rețelele de socializare. Unii susțin ca românii ar trebui sa renunțe la ipocrizie și sa admita ca asculta manele – cel puțin la petreceri –, în timp ce alții afirma ca o astfel de piesa nu avea ce sa…

- Cocaina, ecstasy, canabis, hasis, amfetamina si ketamina, pregatite pentru a fi vandute la un festival de muzica electronica ce va avea loc in weekend in Mamaia, asta au gasit procurorii DIICOT asupra unui tanar de 22 de ani, scrie Digi24.ro „Intrucat in cauza a rezultat faptul ca inculpatul urmeaza…

- Brasovenii sunt asteptati, atat sambata, cat si duminica, de la ora 18.30, la Opera Brasov, la premiera „Nota zero la purtare”, un musical, creat de indragitul compozitor Marius Teicu, pe un text adaptat de Ada Vertan. Premiera este prezentata pe final de stagiune, la sfarsitul lunii fiind „Traviata”,…

- Festivalul National al Sporturilor Nautice si pe Plaja se va desfasura in acest weekend, 31 mai-2 iunie, la Techirghiol. Este a treia editie a manifestarii care are cursuri de initiere, competitii de performanta si distractie pentru toti.

- Joi 16 mai 2019 la Tismana a avut loc a treia ediție a Festivalului de muzica lautareasca „GEAGU CATAROIU”. Festivalul care se adreseaza tarafurilor lautarești tradiționale și care folosesc in interpretare instrumente tradiționale, și-a desemnat caștigatorii ediției din acest an.…

- Incepand de astazi, YouTube Music este disponibil oficial in Romania. YouTube Music este noua aplicație de muzica de la YouTube, in care poți sa asculți, sa descoperi sau sa vizionezi muzica preferata intr-un singur loc. Poți gasi piese oficiale, albume, mii de playlist-uri ale fanilor sau generate…