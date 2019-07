Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa investitiilor din ultimii 12 ani, ingreunate inclusiv de supraimpozitarea companiilor din energie, poate fi catastrofala pentru populatie: 57% din reteaua de gaze a Romaniei, respectiv 12.243 km de conducte si bransamente, este uzata, avand durata de viata depasita cu circa 18 ani.

- O tanara a cazut de pe bicicleta și a ajuns sub un tramvai, la Timișoara. Doar prezența de spirit a vatmanului a dus la evitarea unei tragedii. Victima a ajuns la spital, cu leziuni care insa nu i-au pus viața in pericol. Accidentul a avut loc vineri, in Piața Crucii din Timișoara, relateaza tion.ro.…

- A devenit clar. «Statul paralel» exista, marii corupți au imunitate, funcționarii publici sunt intangibili, sistemul privat se prabușește sub povara celor peste 100 de modificari anuale ale Codului Fiscal... Și toți exersam resemnarea. In locul ripostei, alegem atitudinea mioritica. Dar nu cea a ciobanașului…

- Un biciclist a fost surprins circuland pe Autostrada Transilvania, pe contrasens. Camera de bord a unui șofer a imortalizat evenimentul, iar omul a anunțat imediat Poliția. Doar autoturismele și mașinile de tonaj mai mare pot circula pe autostrada, potrivit Codului Rutier. Un biciclist a pus in pericol…

- O femeie a fost grav ranita dupa ce, marti dupa-amiaza, in timp ce traversa pe trecerea de pietoni bulevardul Aurel Vlaicu, din municipiul Constanta, a fost accidentata de un autotren, a informat Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit agerpres.ro.Citește și: Eugen Teodorovici reacționeaza…

- ”A incercat sa evite o groapa”, ”din cauza starii proaste a carosabilului”, ”ca urmare a unei porțiuni de drum fara asfalt”, sunt doar cateva formulari din zeci sau poate chiar sute de articole din presa referitoare la cauzele producerii unor accidente. Deși intr-o mulțime de evenimente rutiere starea…

- Simona, o tanara mamica de 29 de ani, iși ducea, vineri, de manuța fetița la gradinița, așa cum facea in fiecare zi. Din pacate, ziua de vineri, 10 mai, a fost ultima zi in care Andreea, copila de șase ani, a simțit mainile calde ale mamei sale. Pentru ca un camion a smuls-o de langa ea.…

- In timp ce Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, se lauda ca va moderniza 300 de vagoane in acest an, CFR Calatori transmite catre Ministerul Transporturilor ca amana cu inca jumatate de an efectuarea reviziilor pentru sute de vagoane.