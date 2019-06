Ne plângem că pleacă tinerii? Dar pe cei de acasă de ce nu-i angajăm? Autoritațile romane și-au facut un obicei sa boceasca dupa forța de munca, preponderent tanara, care a parasit și parasește țara in proporții alarmante. E multa ipocrizie in atitudinea asta, pentru ca vine chiar din partea celor care ar trebui sa faca din Romania o țara atractiva din punct de vedere al salarizarii și condițiilor de munca. Firește, orice promisiune și soluție promovata pentru readucerea in țara a celor plecați la munca in strainatate nu e decat un banuț pe salba dolofana a gogomaniilor propagandistice de partid și de stat. Cum sa aduci inapoi la munca diaspora,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

