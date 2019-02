Rolurile care l-au facut cunoscut pe Bruno Ganz au fost in filmele „The Reader” si „The Manchurian Candidate”, ajungand sa fie admirat atat in cinematografia germana cat și in teatru. De departe cel mai important rol in toata cariera sa a fost in „Downfall”, interpretandu-l pe Adolf Hitler, in regia lui Oliver Hirschbiegel.

Actorul elvețian Bruno Ganz, cunoscut pentru rolul sau din „Downfall”, a murit astazi, 16 februarie, la varsta de 77 de ani. Anunțul trist a fost facut public de Patricia Baumbauer, managerul actrorului. Din pacate, medicii l-au diagnosticat in cursul anului trecut…