Ne părăsesc MARII ACTORI. Anunţul trist făcut sâmbătă dimineaţă Actorul Paul Benjamin, cunoscut din filme ca „Pink Cadillac” si „The Station Agent”, a murit la varsta de 81 de ani, potrivit regizorului Spike Lee, care a lucrat cu el pentru „Do the Right Thing”. Lee a anuntat intr-un mesaj publicat pe Instagram ca actorul a murit pe 28 iunie. Intre rolurile in care s-a remarcat Benjamin se numara hot de banca in „Across 110th Street” (1972), tatal unui cantaret de folk in „Leadbelly” (1976), prizonierul English in „Escape From Alcatraz” (1979) si Henry, proprietarul unui magazin cu machete de tren, in „The Station Agent” (2003). In „Do… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

