Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, considera ca elevii ar fi mai bine pregatiti pentru examene daca s-ar introduce o evaluare intermediara in timpul ciclului liceal. 'Ma uit la rezultatele pe care le au elevii nostri, si la examenul de finalizare a ciclului gimnazial de la clasa a VIII-a sa avem peste 36% de elevi care nu iau nota 5, nu avem cum sa nu tragem un semnal foarte serios de avertizare, ceva trebuie sa facem acolo. Daca va uitati la rezultatele de la examenul de bacalaureat in ultimii ani, o sa constatam acelasi lucru: rezultate din ce in ce mai slabe. Trebuie sa gasim niste…