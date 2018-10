Ne-am tras singuri Romania de sub picioare Ne apuca brusc patriotismul cand buna parte a lumii civilizate se uita chioras la noi sau da cu tara de toti peretii. Ne trateaza, unii cu dispret, altii cu intelegerea pe care i-o acorzi unui tulburat mintal, de teama sa nu se enerveze. Am ramas mofluzi in mijlocul drumului si cumparam la preturi de trei, […] Ne-am tras singuri Romania de sub picioare is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

