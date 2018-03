Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Tineretului ar vrea sa naționalizeze Cluj Arena și Sala Polivalenta, aflate acum în proprietatea Consiliului Județean Cluj, respectiv a Primariei Cluj-Napoca. Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a luat poziție și învinuiește Guvernul ca…

- Reprezentanti ai Bancii Europene de Investitii (BEI) si ai Ministerului Sanatatii au participat la o sedinta de lucru organizata pentru realizarea Spitalul Regional de Urgenta, o investitie de peste 150 de milioane de euro.

- O delegație a Bancii Europene pentru Investiții s-a aflat, astazi, la Iași pentru a analiza stadiul implementarii proiectului Spitalului Regional de Urgențe. Din cauza intarzierilor in elaborarea proictelelor de la Cluj și Craiova, s-a decis ca investitia de la Iasi sa nu mai fie conditionata de celelalte…

- In perioada 9.03.2018, ora 08.00 - 11.03.2018, ora 08.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit…

- Evenimentul a reunit la Craiova 265 de medici, dintre care 208 specialiști și medici primari, carora li s-au alaturat 57 de medici rezidenți, prezența care a depașit așteptarile organizatorilor. „Ne-a bucurat numarul ridicat al medicilor care au participat la primul eveniment de la Craiova și mai ales…

- Pentru a aproba un proiect imobiliar de milioane de euro, Primaria Iasi a transformat doar pe hartie aleile dintre blocuri in strazi cu doua benzi de circulatie @ In ciuda faptului ca zeci de locatari din blocurile aflate vis a vis de Colegiul Costache Negruzzi au contestat in instanta avizul pentru…

- Studiile de fezabilitate pentru constructia celor trei spirale regionale de la Craiova, Iasi si Cluj-Napoca vor fi finalizate în octombrie. ”150 milioane euro sunt alocati din fondurile europene, structurale si de investitii pentru trei spitale regionale…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 7 martie 2018: I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile…

- Astazi a avut loc o noua sedinta de lucru cu reprezentantii institutiilor implicate in proiectul Spitalului Regional de Urgenta. Pentru realizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) mai sunt necesare doar cateva avize care se vor obtine in perioada imediat urmatoare, astfel incat, pana la sfarsitul acestei…

- In contextul asumarii de catre aproape 90 de localitati din Republica Moldova a unei declaratii de unire cu Romania, consilierii PMP vor solicita Consiliului Local al Municipiului Iasi, semnarea unui document prin care Iasul sa faca pasul hotarator pentru cele doua tari, la 100 de ani de la Marea Unire.…

- In cadrul unei conferințe de presa susținuta zilele trecute, managerul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Satu Mare, Adrian Marc, și-a aratat oarecum ingrijorarea cu privire la reducerea activitații in cadrul unitații pe care o conduce, dupa ce se va construi Spitalul Regional de la Florești. Se pare…

- Distrigaz Sud Retele a anuntat sistarea alimentarii cu gaze naturale, pentru astazi, intre orele 9.00 – 12.00, la consumatorii casnici si non-casnici de pe strazile Remus si Ion Creanga, din Craiova. Clientii pot apela serviciul de call-center Apeluri de Urgenta ...

- Un echipaj al Detasamentului de Pompieri 2 Craiova din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dolj a intervenit marti la amiaza pentru degajarea unui copac cazut pe plafonul unui autoturism parcat pe strada Henri Coanda din Craiova.

- Consiliul Județean Vrancea a aprobat, in ședința de saptamana trecuta, depunerea proiectului „Dotarea cu aparatura medicala moderna a Unitații de Primiri Urgențe Focșani“, spre finanțare prin programul Operațional Regional 2014-2020. Finanțarea va fi solicitata prin Axa prioritara…

- Iasul ocupa locul trei pe tara la suprafata de birouri. Multinationalele si companiile romanesti care au venit la Iasi si si-au deschis sedii in ultimii ani au urcat Iasul in „Top cinci orase cu cei mai multi metri patrati de birouri". Daca capitala detine de departe primul loc cu 2,6 milioane de metri…

- Consilierii judeteni au aprobat vineri, 16 februarie 2017, noua organigrama si statul de functii pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei Galati. Cele doua documente prevad schimbari benefice pentru functionarea unitatii spitalicesti care duce lipsa de personal de ani de zile.…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitații infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana. O statistica sumbra, pentru ca datele oficiale arata ca, intr-o maternitate unde exista aparatura medicala vitala, cei mai mulți prematuri supraviețuiesc.…

- In Oltenia nu exista un spital pentru copii. Cele mai grave cazuri sunt trimise din toata regiunea catre cele doua secții de pediatrie ale Spitalului Județean de Urgența (SJU) Craiova. Prof. univ. dr. Ileana Petrescu conduce de șapte ani Secția ...

- Parlamentarii PNL Cluj trag un semnal de alarma despre Spitalul Regional. „Daca anul acesta nu se incepe constructia, se pierd banii" Deputatul PNL de Cluj Florin Stamatian, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a cerut guvernantilor sa urgenteze inceperea lucrarilor la Spitalul…

- Doi elevi din Motru, Gorj, au ajuns ieri pentru investigatii medicale la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova. Potrivit primarului din Motru, Gigel Jianu, cei doi copii erau apropiati ai familiei micutului de 4 ani, decedat la Spitalul din Motru ...

- Ministrul Sanatatii: Spitalele regionale, intarzieri din cauza proiectelor fantasmagorice Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine realizarea celor 3 spitale regionale de urgenta, de la Iasi, Craiova si Cluj-Napoca reprezinta prioritatea sa, mentionand, joi, ca acestea inregistreaza intarzieri deoarece…

- Distrigaz Sud Retele a anuntat sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnic de pe strazile General Constantin Argetoianu si Constantin Brancusi, pentru maine, intre orele 9.00 – 12.00. Clientii pot apela serviciul de call-center Apeluri de Urgenta ...

- Consilierii judeteni s-au certat in aceasta dupa-amiaza in timpul sedintei Consiliului Judetean Gorj, din cauza analizelor RMN pe care pacientii asigurati au fost pusi sa le plateasca la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu. A fost invitat sa ofere un ...

- Prima sedinta a noului guvern al Romaniei Noul guvern al României se reuneste miercuri în prima sa sedinta si este foarte posibil ca prima ordonanta emisa sa vizeze controversata declaratie fiscala 600, al carei termen-limita de depunere este chiar miercuri. Marti, membrii…

- Costel Alexe, presedintele Organizatiei Judetene PNL, a tras si o linie sub bilantul anului 2017, pe care Iasul l-a incheiat „in genunchi". El a atras atentia ca marile proiecte se lasa in continuare asteptate: soseaua de centura, Spitalul Regional de Urgenta si Sala Polivalenta. „Ii adresez public…

- Investițiile realizate de Consiliul Județean (CJ) Dolj la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și la Clinica de Cardiologie Intervenționala și Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Craiova au fost trecute in revista de secretarul de stat ...

- Consilierii județeni sunt convocați in prima ședința ordinara din acest an. Intrunirea este programata miercuri, 31 ianuarie, la ora 9, iar pe ordinea de zi se afla doua rapoarte și 20 de proiecte de hotarare. Acestea vizeaza acordarea de stimulente pentru medicii noi angajați in Spitalul Județean,…

- Consilierii locali se reunesc astazi intr-o sedinta extraordinara. Urgenta este data de aprobarea a trei proiecte de hotarare ce tin de accesarea de fonduri europene. Plenul Consiliului Local (CL) a fost convocat pentru a modifica doua hotarari precedente si sa aprobe o asociere cu Euroregiunea Siret-Prut-Nistru…

- V. S. Consilierii locali din orașul Breaza au aprobat, la sfarșitul anului trecut, asocierea dintre autoritatea locala și mai multe persoane fizice in vederea extinderii suprafețelor de teren intravilan. Astfel, orașul Breaza s-a asociat cu locuitorii pentru a mari suprafața de intravilan cu 8778 de…

- Noua kilometri de CENTURA METROPOLITANA trec prin Florești. ”Traseul ar trebui sa vina pe lunca Someșului” Primaria Florești aloca 500.000 de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate la centura metropolitana. Primarul Horia Șulea are harta cu traseul. Cluj-Napoca și comunele din vestul…

- Liviu Dragnea a anuntat la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD ca modificarile la planul de guvernare includ si construirea a trei cladiri pentru opere din tara, la Craiova, Iasi si Cluj-Napoca, o veste considerata „nesperat de fericita, daca se aplica", de lumea culturala ieseana, in contextul…

- FOTO: La intersecția de la Praktiker au loc numeroase accidente rutiere. Consilierii municipali ai PNL au depus un proiect pentru realizarea unui sens giratoriu pe șoseaua de centura, in zona Praktiker – OMV Petrom. Liberalii solicita Primariei Focșani sa amplaseze de urgența mai multe balize cu nisip…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit luni, 22 ianuarie, sub cupola Palatului Prefectural, pentru o sedinta de bilant. In afara prezentarii unui raport de evaluare asupra propriei activitati derulate in 2017, au fost prezentate concluziile vijeliei care a bantuit Clisura…

- Despre ceea ce s-a intamplat in sedinta Consiliului Judetean de saptamana trecuta – atunci cand consilierii liberali au considerat ca este mai important “ordinul de partid” decat reabilitarea Spitalului Judetean – s-a vorbit mult. In ciuda impotrivirii alesilor PNL (pentru ca si abtinerea inseamna,…

- Primaria si Consiliul Judetean s-au grabit sa dea explicatii separat dupa aparitia unui zvon privind taierea finantarii proiectului Spitalului Regional de Urgenta. Proiectul, pe care s-a facut mare tam-tam in 2016 pentru locul unde urmeaza sa fie construit - initial in vecinatatea complexului comercial…

- Exista un loc in Masivul Piatra Mare care te intampina cu peisaje spectaculoase, trasee de o frumusețe nebanuita și natura in starea ei pura. La Tamina, trecatorii nu știu ce sa admire mai intai: cascadele, padurile verzi sau priveliștea care iți taie respirația. Tamina, aflata la o altitudine de 1.100…

- 1. Primaria Municipiului Iasi a fost instiintata de riscul dezangajarii sumelor pentru realizarea Spitalului Regional de Urgenta din cauza amplasamentului din zona Moara de Vant care nu respecta conditiile de accesibilitate? 2. Care este explicatia pentru care, in prima varianta a Planului…

- @ PNL Iasi a luat atitudine dupa ce 7 Est a dezvaluit ca familia viceprimarului Gabriel Harabagiu a luat de la primarie un teren in Moara de Vant care valoreaz cateva milioane de euro @’Este un caz strigator la cer de utilizare a funcției publice in interes privat. Practic, din poziția sa de viceprimar,…

- Batalia finala intre Dragnea și Tudose se va da intre 29-31 ianuarie, la Iași Organizatia judeteana PSD Iasi precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis marti, ca urmatoarea intrunire a Comitetului Executiv National al PSD va avea loc in perioada 29-31 ianuarie. "La sfârsitul întâlnirii…

- ”Doresc sa-i informez pe toti absolventii stagiilor de pregatire in rezidentiat care au finalizat aceste stagii in data de 15 decembrie 2017, ca certificatele de medic specialist au fost deja transmise de Ministerul Sanatatii catre Directiile judetene de Sanatate Publica inca la sfarsitul lunii decembrie,…

- Aurora Budriga, medic specialist in chirurgie vasculara la Spitalul Judetean de Urgenta din Braila, a fost trimisa in judecata pentru doua fapte de luare de mita, abuz in serviciu, fals intelectual si complicitate la inselaciune.

- Un barbat de 33 de ani a fost transportat, in urma cu putin timp, de catre un echipaj SMURD, la Spitalul Judetean de Urgenta dupa ce i s-a facut rau si a cazut din picioare in Centrul Vechi al municipiului ...

- Centrul Operativ de Urgența al Ministerului Sanatații colaboreaza cu Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof.Dr. Matei Balș” pentru redirecționarea cu prioritate a pacienților care necesita ventilație mecanica catre alte spitale , situația urmand sa fie rezolvata pana in 8 ianuarie, anunța Ministerul…

- de a folosi boala si suferinta acestor oameni in negocieri Conform datelor furnizate de Casa Nationala de Sanatate, la nivel national, peste 60% din medicii de familie au semnat actul aditional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public…

- Lucan: Romania - o tara careia nu ii plac miturile Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, vineri dimineata, la Sectia 17 Politie in cadrul masurii controlului judiciar dispuse de instanta, acesta declarand, la iesire, ca Romania este o tara careia nu ii plac miturile, referindu-se la persoana sa. Solicitat…

- Pacientele internate la Secția Ginecologie a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu vor beneficia de condiții mai bune in perioada in care vor sta internate. Conducerea unitații medicale a reabilitat deja și a dotat cu mobilier nou patru dintre cele opt saloane, dupa scandalul care s-a lasat cu…

- Drumuri, extinderea Tetarom si probleme cu inchiderea Pata Rat. Retrospectiva anului la consiliul județean Anul 2017 poate fi considerat un an al lucrarilor de reparatii si modernizare pe drumurile judetene ale Clujului. Drumurile judetene, o prioritate în 2017 Beneficiind de un credit…

- Potrivit proiectului de PUZ, spitalul regional va avea doua nivele in subteran, parter si cinci etaje, la o inaltime maxima de 25 metri. Suprafata totala pe care Primaria Iasi a pus-o la dispozitie Ministerului Sanatatii este de 120.000 mp. Spitalul va fi construit pe o suprafata de 36.000 mp, la un…