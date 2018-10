Cine ar fi crezut ca George Burcea și Ștefan Banica au un lucru in comun? Ei bine, va spunem doar atat: soțul Andreei Balan și-a umplut mainile de inele, dupa modelul indragitului artist! CANCAN.RO, SITE-UL NUMARUL 1 DIN ROMANIA, l-a intalnit pe George Burcea intr-o benzinarie și a aflat secretul insemnelor de pe degetele lui. […] The post Ne-a marturisit secretul! Ce insemne poarta pe degete soțul Andreei Balan: ”E vorba despre…” appeared first on Cancan.ro .