- Inchisoarea Guantanamo se pregateste sa ramana deschisa timp de cel putin 25 de ani, a indicat marti amiralul John Ring, care conduce acest centru de detentie controversat, transmite AFP. Trebuie "sa ne asiguram ca infrastructura noastra poate dura 25 de ani", a declarat catorva jurnalisti amiralul…

- Primaria Sectorului 4 vrea sa deschida o noua statie de metrou, la Centura Capitalei, dupa statia Berceni. Pentru aceasta, Consiliul General a votat, miercuri, imputernicirea Consiliul Local 4 de a semna un protocol cu Metrorex, pentru deschiderea unei noi statii.

- Soferii ar putea circula, de la sfarsitul acestei luni, pe Autostrada Transilvania (A3) intre Gilau si Nadaselu, potrivit estimarilor facute de cei de la Asociatia Pro Infrastructura. Constructorul Tirrena Scavi este foarte aproape de finalizarea celor 766 de metri care vor conecta “autostrada-muzeu”…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se asteapta nimeni"....

- Președintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu pentru agenția Bloomberg ca Jeff Sessions, secretar al Justiției si procuror general al SUA, va ramane in funcție cel puțin pana in luna noiembrie, cand in Statele Unite se vor desfașura alegeri legislative și regionale parțiale, potrivit…

- Dupa 50 de ani Romania este o tara libera, deschisa, a declarat joi, la Brasov, artista italiana Gigliola Cinquetti, castigatoarea marelui Trofeu Eurovision Song Contest 1964 si invitata la a doua editie a Cerbului de Aur, in anul 1969. Ea a descris succint, intr-o conferinta de presa sustinuta in marja…

- Deputatul PMP de diaspora, Doru Coliu, unul dintre oamenii batuți de jandarmi in Piața Victoriei, ii transmite o scrisoare deschisa ministrului de Interne, Carmen Dan, in care ii adreseaza o serie de intrebari punctuale despre intervenția autoritaților și ii cere demisia de onoare.Citește…

- Marea Neagra nu este un lac rusesc, este o mare deschisa in care se circula in siguranta, sustine ministrul Apararii, Mihai Fifor, adaugand ca Rusia incearca sa demonstreze ca Marea Neagra este o zona pe care o controleaza. Fifor a subliniat ca Romania se confrunta frecvent cu diverse provocari, in…