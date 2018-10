Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al ALDE Constanța, senatorul Ion Popa, vede in Calin Popescu Tariceanu “cel mai bun candidat la președinție”, iar declarațiile recente ale lui Liviu Dragnea ca nu are asemenea aspirații, dorind un candidat unic PSD-ALDE, sunt doar “parole, parole”. In privința scrisorii care a…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca nu crede ca Liviu Dragnea a fost chemat la Parchetul General "ca sa se vada daca a fost o lovitura de stat", pentru ca este evident ca nu a fost vorba de lovitura de stat, ci pentru ca "toate datele arata ca a fost o actiune premeditata si executata de catre ministrul…

- Presedintele Comisiei de Aparare din Parlament, senatorul PNL Marcel Vela, anunta ca a convocat o noua sedinta, marti, pentru audierea prefectului Capitalei, a comandantului Jandarmeriei si a ministrului de Interne, pe tema violentelor de la protestul din 10 august, el afirmand ca demisia ministrului…

- Senatorul PNL, Florin Citu, sustine ca liderul PSD Liviu Dragnea si consilierul premierului Viorica Dancila pregatesc un tun financiar de 100 miliarde de lei, prin stergerea datoriilor unor companii de stat care au mari restante la pensii.

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat ca ii va chema la audieri pe ministrii Economiei, Danut Andrusca, si Finantelor, Eugen Teodorovici, in Comisia economica a Senatului pentru a da explicatii cu privire la memorandumul pentru stergerea datoriei de 400

- Senatorul liberal Florin Cițu susține ca prețul de referința al gazelor naturale nu a fost actualizat din anul 2008, intrebandu-l pe Darius Valcov, de ce nu a facut nimic pana acum in condițiile in care PSD este la guvernare din 2012."Declaratiile lui Darius Valcov- autodenunt? Consilerul,…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca Liviu Dragnea, Darius Valcov și Eugen Teodorovici au preluat modelul promovat de Recep Tayyip Erdogan in Turcia și incearca sa inchida gura celor care se exprima pe chestiuni economice.”Dragnea, Valcov si Teodorovici s-au inspirat de la dictatorul turc…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 43,7 miliarde de lei, la 30 iunie 2018, in crestere cu 21,22% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), ...