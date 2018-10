Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua tinere au disparut in apa in zona cunoscuta drept Plaja Lipoveneasca. Disparitia lor a fost anuntat la 112 de un martor, prieten cu cele doua fete. Angajatii ISU Braila le-au cautat pana la lasarea intunericului, marti noaptea cautarile fiind oprite. Miercuri dimineața, lucratorilor…

- Niculae Ardeleanu este inspector de trafic rutier in cadrul Inspectoratului Teritorial 2 Braila din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier ISCTR . Conform declaratiei de avere depuse la data de 31 mai 2017, inspectorul are un salariu modest, iar in ceea ce priveste proprietatile,…

- President Klaus Iohannis will attend on Wednesday the festivities in southeastern Constanta organised on the occasion of the Romanian Navy Day, the Presidential Administration informs. The ceremonies will kick off at 10 am on the promenade in front of the Constanta Fleet Command. According…

- De frica pestei porcine, brailenii din Valea Canepii si-au sacrificat singuri animalele si nu i-au lasat pe veterinari sa le intre in curti decat dupa cateva zile. Au pierdut astfel despagubirile acordate de autoritati, adica 800 de lei pentru un porc de 100 de kilograme.

- "Urmarim foarte atent evolutia pestei porcine africane in Romania. Masuri exceptionale, precum supravegherea consolidata si alocarea de resurse umane adecvate, trebuie aplicate de autoritatile romane pentru a asigura gestionarea actualelor focare si izolarea bolii", a mentionat purtatorul de cuvant…

- Un cumplit accident de circulatie a avut loc in noaptea de sambata spre duminica: un adolescent de 16 ani a murit dupa ce masina in care se afla si in care erau mai multi copii si tineri s-a rasturnat pe un drum agricol. Tragedia a fost provocata de un adolescent de 18 ani, care s-a urcat la volan baut…

- In sezonul 2018, in perioada 2 mai-31 iulie, s-au inregistrat 12 cazuri de infecție cu virusul West Nile, dublu fața de 2017, potrivit rapoartelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. In acest an nu s-a inregistrat niciun deces, in schimb, in 2017 au fost pana la…

- Instanta de judecata a decis ca Dan Stefan Ciolca, un om de afaceri din Braila, poate vinde bunurile firmelor de care s-a folosit ca sa prejudicieze statul, acesta putand sa paraseasca si Romania, dupa ce judecatorii au revocat controlul judiciar sub care il plasasera initial.