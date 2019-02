Stiri pe aceeasi tema

- Trei ministri britanici au pledat sambata pentru o amanare a concretizarii Brexit, programata pe 29 martie, in cazul neadoptarii la timp a Acordului de retragere de catre Parlamentul de la Londra, informeaza sambata AFP si EFE, scrie Agerpres. Ministrul britanic pentru mediul de afaceri Greg…

- Trei ministri britanici au pledat sambata pentru o amanare a concretizarii Brexit, programata pe 29 martie, in cazul neadoptarii la timp a Acordului de retragere de catre Parlamentul de la Londra, informeaza sambata AFP si EFE. Ministrul britanic pentru mediul de afaceri Greg Clark, cel care detine…

- Theresa May va încerca o noua renegociere a acordului pentru Brexit. Premierul britanic a anuntat în Parlamentul de la Londra ca va merge din nou la Bruxelles pentru discutii, dar si ca exclude total un nou referendum pe tema iesirii din Uniunea Europeana.

- Ministrul de finante si vicecancelar german Olaf Scholz a declarat marti ca este "o zi amara pentru Europa" dupa ce Parlamentul britanic a respins acordul negociat cu Bruxellesul privind Brexit-ul, relateaza AFP. "Este o zi amara pentru Europa. Suntem pregatiti. Dar un Brexit dur este cea mai rea dintre…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a declarat duminica ca sansele ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana sunt de "50-50" daca Parlamentul respinge acordul de divort incheiat intre Londra si Bruxelles, relateaza AFP. Liam Fox a încurajat deputaţii să sprijine…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a exclus miercuri orice renegociere a acordului referitor la Brexit, in contextul in care Theresa May, sefa guvernului britanic, este amenintata de un vot de neincredere din cauza acestui text, transmite AFP preluata de Agerpres Theresa May…

- Partidul nord-irlandez care sustine in Parlamentul de la Londra guvernului premierului Theresa May va vota impotriva acordului de divort cu UE convenit de sefa guvernului cu Bruxellesul in votul-cheie de saptamana viitoare, a declarat marti seara unul dintre parlamentarii sai, relateaza Reuters, potrivit…

- Partidul nord-irlandez care sustine in Parlamentul de la Londra guvernului premierului Theresa May va vota impotriva acordului de divort cu UE convenit de sefa guvernului cu Bruxellesul in votul-cheie de saptamana viitoare, a declarat marti seara unul dintre parlamentarii sai, relateaza Reuters. Partidul…