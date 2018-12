Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD se reunesc in ședința Consiliului Național, dar chiar in timpul evenimentului au primit o veste proasta. Deputatul PSD, Octavian Petric, aflat la al doilea mandat de parlamentar, a anunțat ca demisioneaza din partid pentru ca nu se mai regasește in PSD.”Dragi satmareni și prieteni,…

- Fostul premier si fondatorul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat luni, pe pagina sa de Facebook, ca alti patru deputati PSD au demisionat din partid si s-au alaturat formatiunii pe care acesta o conduce. Noii parlamentari Pro Romania sunt fostul lider PSD Caras-Severin, Ion Mocioalca, unul dintre contestatarii…

- Demisie sonora din tabara social-democrata. Deputatul PSD de Caras Severin, Ion Mocioalca, si-a facut publica decizia de a parasi partidul condus de Liviu Dragnea, alegand sa treaca in randurile parlamentarilor formatiunii fostului premier Victor Ponta. Mocioalca si-a anuntat decizia de a pleca de la…

- Deputatul PSD Valeriu Steriu chiar i-a dat dreptate presedintelui Klaus Iohannis, care a cerut demisia ministrului Justitiei. Steriu a fost deranjat si de atitudinea lui Toader din ultimele zile, dupa ce ministru a postat replici acide pe Facebook. "Ii dau dreptate presedintelui in ceea ce-l priveste…

- Legea salarizarii a fost impusa cu forta in Parlament si de atunci se tot modifica prin ordonante de urgenta fara sa poata fi aplicata bine. 'Revolutia fiscala', la fel. Legea privind exploatarea resurselor offshore din Marea Neagra s-a adoptat si modificat de patru ori. Situatia pensionarilor a…

- Demisia ministrului Educației, Valentin Popa, prilej ca liderul PRO Romania, Victor Ponta, sa atace din nou conducerea PSD. “Limba romana nu este de negociat” i-a spus Ministrul Popa lui Liviu Dragnea inainte sa demisioneze! Asa este pentru orice roman - pentru Dragnea insa orice se…

- Deputatul PMP Diaspora, Doru-Petrisor Coliu, a anuntat, pe Facebook, ca va demisiona din toate functiile detinute in partid. Coliu recunoaște „rusinat si ruinat emotional” ca acum 20 de ani, „din...

- Deputatul PMP Diaspora, Doru-Petrisor Coliu, a anuntat, pe Facebook, ca va demisiona din toate functiile detinute in partid si recunoaste "rusinat si ruinat emotional" ca acum 20 de ani, "din prea multa naivitate", a avut o condamnare penala cu inchisoare pentru complicitate la inselaciune.