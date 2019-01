Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a publicat proiectul privind metodologia prin care prețul curentului electric consumat de catre populație va fi plafonat. Potrivit documentului, Hidroelectrica și Nuclearelectrica, cei mai ieftini și mai profitabili producatori de curent electric…

- Hidroelectrica si Nuclearelectrica vor trebui sa livreze pe piata reglementata pana la 65% din productie, la preturi care sa le permita obtinerea unui profit de 5%, potrivit unui proiect de ordin postat pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), potrivit agerpres.ro.Citește…

- Cabinetul Dancila a stabilit, prin ordonanta de urgenta, ca preturile la energia electrica pentru populatie nu vor mai creste, in urmatorii 3 ani. Cu toate acestea, Executivul n-a gasit inca si un mecanism prin care sa plafoneze aceste preturi. In aceste conditii, la inceput de an, intreprinzatorii…

- Facturile romanilor la gaz - deja cu 16% mai mari decat anul trecut - risca sa se majoreze din nou, impovarator, in cazul in care statul ii va impozita mai aspru pe producatorii din aceasta industrie. De fapt, grabit sa faca rost bani, Guvernul ar vrea sa le ia acum producatorilor dari din sume pe care…

- V. Stoica Modificarile survenite pe piața energiei electrice, liberalizata, care a facut posibila apariția mai multor furnizori atat pentru clienții casnici, cat și pentru clienții industriali, autoritați publice sau agenți economici, au condus fie la gasirea unor firme care sa presteze serviciul la…

- Autoritatile readuc in discutie taxarea proprietarilor care si-au instalat o centrala termica individuala de apartament. Oficialii spun ca s-a majorat foarte mult numarul centralelor de apartament, iar ele cresc emisiile de dioxid de carbon. Viorel Alicus, director general in cadrul Autoritatii Nationale…

- Viorel Alicus, director general in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), sustine ca institutia a facut o verificare privind evolutia numarului de centrale termice individuale in ultimii 3 ani in Romania. „Capacitatea acestor centrale a crescut de la 3.400 MW la 5.500…

- Pretul energiei electrice pentru consumatorii casnici, in regim de serviciu universal, nu va fi modificat de la 1 ianuarie 2019 si va ramane la acest nivel pana la 30 iunie anul viitor, a declarat, marti, Claudiu Dumbraveanu, director in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei…